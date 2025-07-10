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Продажі TSMC у другому кварталі зросли на 38,6%

10 июля 2025 г., 13:25
TSMC, найбільший у світі контрактний виробник чипів, повідомила про значне зростання доходу у другому кварталі. 

Продажі склали 933,80 мільярда тайваньських доларів (31,9 млрд дол.), перевищивши всі ринкові прогнози. Таке стрімке зростання попиту на продукцію компанії пов'язане з ажіотажем навколо застосунків штучного інтелекту.

Згідно з розрахунками Reuters, дохід за квітень-червень зріс на 38,6% порівняно з 673,51 мільярда тайваньських доларів за аналогічний період минулого року. Цей результат перевершив прогноз LSEG SmartEstimate, який становив 927,831 мільярда тайваньських доларів на основі аналізу 21 експерта, а також виявився кращим за власний прогноз TSMC, виданий у квітні, який очікував дохід у діапазоні 28,4-29,2 мільярда доларів США.

TSMC, серед клієнтів якої такі гіганти, як Nvidia, є одним із головних бенефіціарів прогресу у сфері штучного інтелекту. Компанія планує оприлюднити повний звіт про прибутки за другий квартал 17 липня, включно з прогнозами на поточний квартал та весь фінансовий рік.
 

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