HPE та Commvault поглиблюють стратегічне партнерство

10 июля 2025 г., 14:25

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Компанії HPE та Commvault оголосили про розширення свого стратегічного партнерства.





Як зазначається, ця співпраця має на меті протидіяти зростаючим викликам кіберзагроз та втрати даних. Завдяки багаторічній взаємодії через GreenLake cloud та платформу Commvault Cloud, посилене партнерство передбачає глибшу технологічну інтеграцію та спільну стратегію виходу на ринок, щоб забезпечити передові можливості кіберстійкості, захисту даних та аварійного відновлення для гібридних хмарних середовищ підприємств.





На додаток до власних надійних пропозицій, Commvault інтегруватиме та пропонуватиме HPE Zerto Software для підтримки клієнтів Commvault Cloud в управлінні вимогливими віртуалізованими локальними та хмарними робочими навантаженнями.





Використовуючи складну технологію безперервного захисту даних (Continuous Data Protection), HPE Zerto забезпечує майже нульові показники цільової точки відновлення (RPO) та цільового часу відновлення (RTO), гарантуючи операційну стійкість. Додавання можливостей HPE Zerto до Commvault Cloud надає клієнтам додаткову гнучкість у адаптації своєї стратегії кіберстійкості та аварійного відновлення для задоволення потреб їхнього бізнесу.





«Розширене партнерство з Commvault підкреслює нашу спільну відданість вирішенню найскладніших проблем захисту даних, з якими стикаються підприємства, – заявила Фідельма Руссо (Fidelma Russo), виконавчий віце-президент і генеральний менеджер відділу гібридних хмарних рішень та технічний директор (CTO) HPE. – Наші спільні інновації встановлюють новий стандарт стійкості даних, допомагаючи клієнтам орієнтуватися в умовах загроз, що швидко змінюються».





Санжай Мірчандані (Sanjay Mirchandani), президент та генеральний директор Commvault, додав: «Це партнерство ґрунтується на довгій історії спільних інновацій між Commvault та HPE. У той час, коли дані є ціннішими та вразливішими, ніж будь-коли, наша співпраця дає клієнтам можливість підтримувати безперервність свого бізнесу, підвищуючи їхню стійкість та захист гібридних робочих навантажень».





Компанії також представляють покращену інтеграцію між портфелями HPE Storage та Data Protection та Commvault Cloud для захисту конфіденційних даних, запобігання атакам програм-вимагачів (ransomware) та забезпечення безперебійного відновлення після збоїв.





Поєднання HPE Alletra Storage MP B10000 із вбудованим виявленням програм-вимагачів та незмінністю знімків (snapshot immutability), HPE Cyber Resilience Vault із захистом air-gapped, а також розширеним ШІ виявленням аномалій та скануванням загроз у Commvault Cloud має забезпечити найвищий рівень стійкісті.





Commvault Cloud безперешкодно оркеструє одночасні знімки та локальні резервні копії для двох синхронно реплікованих масивів HPE Alletra Storage MP B10000, розташованих у різних географічних регіонах. Ця інтеграція значно оптимізує робочі процеси захисту даних та забезпечує неперевершену можливість відновлення критично важливих корпоративних даних.





Партнерство включає також інтеграції з пристроями резервного копіювання HPE StoreOnce та рішеннями HPE Storage Tape для високоефективного, довгострокового зберігання даних, а також розширений захист віртуалізованих середовищ на основі образів через HPE Morpheus VM Essentials Software.

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