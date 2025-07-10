xAI презентувала Grok 4 та Grok 4 Heavy

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За словами Ілона Маска, Grok 4 є значним поліпшенням порівняно з попередніми версіями Grok-1 та Grok-1.5, демонструючи вищі результати в ключових бенчмарках, таких як MATH, HumanEval, MMLU та GPQA. Grok 4 позиціонується як високопродуктивний інструмент, здатний до комплексних міркувань, покращеного розуміння контексту та ефективної мультимодальної обробки інформації, включаючи текст, зображення, аудіо та відео. Особливу перевагу Grok зберігає завдяки використанню даних у реальному часі з платформи X (раніше Twitter), що забезпечує актуальність та оперативність інформації.
У тесті Humanity Last Exam, що включає 2500 питань з різних дисциплін, Grok 4 начебто показує результат у 41%, тоді як ChatGPT o3 - 21%, а у Gemini 2.5 Pro - 21,6%. Досягається це за рахунок використання інструментів під час процесу міркування — наприклад, модель може кілька разів використовувати пошук в мережі, щоб уточнювати потрібну інформацію. А Grok 4 Heavy у HLE отримав 50,7% в режимі test time compute, де кілька «агентів» працюють паралельно, обмінюючись результатами.
Grok 4 з першого дня буде доступний в API за ціною 3 долари за мільйон вхідних токенів і 15 доларів за мільйон вихідних токенів.
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