xAI презентувала Grok 4 та Grok 4 Heavy

Компанія xAI Ілона Маска офіційно представила свої новітні та найпотужніші моделі штучного інтелекту – Grok 4. Цей запуск, як зазначає TechCrunch, є значним кроком у розвитку генеративного АІ та спрямований на задоволення попиту як з боку просунутих користувачів, так і великих підприємств.

За словами Ілона Маска, Grok 4 є значним поліпшенням порівняно з попередніми версіями Grok-1 та Grok-1.5, демонструючи вищі результати в ключових бенчмарках, таких як MATH, HumanEval, MMLU та GPQA. Grok 4 позиціонується як високопродуктивний інструмент, здатний до комплексних міркувань, покращеного розуміння контексту та ефективної мультимодальної обробки інформації, включаючи текст, зображення, аудіо та відео. Особливу перевагу Grok зберігає завдяки використанню даних у реальному часі з платформи X (раніше Twitter), що забезпечує актуальність та оперативність інформації.

У тесті Humanity Last Exam, що включає 2500 питань з різних дисциплін, Grok 4 начебто показує результат у 41%, тоді як ChatGPT o3 - 21%, а у Gemini 2.5 Pro - 21,6%. Досягається це за рахунок використання інструментів під час процесу міркування — наприклад, модель може кілька разів використовувати пошук в мережі, щоб уточнювати потрібну інформацію. А Grok 4 Heavy у HLE отримав 50,7% в режимі test time compute, де кілька «агентів» працюють паралельно, обмінюючись результатами. Grok 4 з першого дня буде доступний в API за ціною 3 долари за мільйон вхідних токенів і 15 доларів за мільйон вихідних токенів.

Паралельно з Grok 4, xAI також анонсувала Grok 4 Heavy, яка є ще більш потужною варіацією, призначеною для корпоративних рішень та передових наукових досліджень з тарифом - 300 доларів на місяць. Зазначається, що ц я «важка» модель розроблена для вирішення найскладніших завдань, включаючи масштабний аналіз даних та високоточне моделювання.





Висока ціна підписки на Grok 4, що значно перевищує пропозиції конкурентів, таких як ChatGPT Plus (20 доларів на місяць) від OpenAI та Claude Pro (20 доларів на місяць) від Anthropic, відображає стратегію Маска щодо фінансування амбітних планів xAI. Метою компанії є побудова "Гігафабрики обчислень" (Gigafactory of Compute) для подальшого масштабування та створення ще більших та потужніших моделей АІ. Ілон Маск неодноразово підкреслював прагнення xAI до створення АІ, який є "шукачем правди" (truth-seeking) та "менш цензурованим" (less censored), що, на його думку, виправдовує інвестиції у передові технології.

