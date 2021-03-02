Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO вышли на рынок

2 марта 2021 г., 14:05

По сообщению AMD, на всех рынках в мире стартовали продажи процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO, нацеленных для профессионального использования. Они предлагаются на крупнейших розничных и онлайновых торговых площадках.

Так чипы AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX обойдутся в $1149, 3975WX — $2749, а 3995WX — $5489.

Напомним, что модели AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX, 3975WX и 3955WX включают до 64 ядер, 8 каналов памяти и 128 линий PCIe Gen 4. В них также реализованы технологии безопасности AMD PRO, на которые полагаются пользователи серверов, включая сопроцессор AMD Secure и технологию AMD Memory Guard.

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