Поставки смартфонов в Европу ощутимо просели

2 марта 2021 г., 13:25

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Европейский рынок смартфонов по итогам 2020 г. достиг в объеме 216,1 млн устройств, — сообщает Counterpoint Research. Сокращение в годовом сравнении достигло, тем самым, ощутимых 14%.

Наиболее успешно в прошлом году развивалась Xiaomi, которой удалось стать третьим крупнейшим вендором локального рынка. Высокие продажи в Испании и Италии позволили улучшить результат 2019 г. на 90%.

Apple незначительно ухудшила показатели предыдущего года. Перенос сроков начала продаж двенадцатого поколения iPhone сформировал высокий отложенный спрос и в финальном квартале года подконтрольная доля Apple достигла рекордных 30%.

Oppo вышла на рынок Европы лишь в 2018 г., однако партнерство с Vodafone, Telefonica, Orange и Deutsche Telekom позволило вендору успешно закрепиться на рынке.

Наиболее быстрорастущим брендом оказался Realme, улучшивший объем поставок смартфонов более чем в 10 раз.

Попавшая под американские санкции Huawei стремительно теряет позиции — за год доля снизилась с 15 до 5% и в 2021 г. причин для изменения траектории роста нет.

Для Samsung год в Европе также выдался не из лучших. Продажи флагмана — Galaxy S20 — не вышли на ожидаемый уровень. Модели из среднего ценового диапазона Galaxy A51 и A71 оказались гораздо популярнее. С другой стороны ощущался мощный конкурентный прессинг со стороны Apple и Android-конкурента Xiaomi (Redmi 8 / Note 8 и Redmi 9 / Note 9). Кроме того, монополия Samsung на премиальный 5G-сегмент закончилась с выходом iPhone 12.

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