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Оголошено конкурс на технічну підтримку інформаційної системи «Центрів надання адміністративних послуг»

2 ноября 2023 г., 16:35

Академія електронного управління Естонії в межах проєкту DT4UA, який фінансується ЄС, оголосила тендер на технічну підтримку «Інформаційної системи "Програмний комплекс автоматизації Центрів надання адміністративних послуг" (ПК ЦНАП)».

Послуги з технічної підтримки ПК ЦНАП мають забезпечити стабільну й ефективну роботу системи, а також усунути проблеми, які можуть виникнути в процесі роботи. Зокрема, відмови, апаратні збої, програмні дефекти, інформаційні помилки, ергономічні інциденти, недоліки та кіберінциденти. Подати заявку на участь у тендері можна до 8 листопада.

Оголошено конкурс на технічну підтримку інформаційної системи «Центрів надання адміністративних послуг»

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