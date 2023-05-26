На 160 млрд грн сплачено покупок безготівково через «ПриватБанк» в першому кварталі

26 мая 2023 г., 13:25

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За перший квартал мережа активних POS-терміналів «ПриватБанку» в торговельних точках зросла майже на 10 тис. одиниць – до 232 тис.

Як повідомив Сергій Макаренко, керівник напрямку торгового еквайрингу «ПриватБанку», малий бізнес відновлює активну діяльність в регіонах, відкриваючи торговельні точки не лише в обласних центрах, а і в невеликих містах. Завдяки активному розвитку мережі протягом першого кварталу українці оплатили картками через POS-термінали «ПриватБанку» 578 млн покупок на суму майже 160 млрд грн.

Найпопулярніші категорії товарів:

Харчові продукти – обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах становила 79 млрд грн, а частка витрат на харчі в загальному обсязі витрат склала понад 49%;

Покупки в мережах промислових товарів – 8,5% від загального обсягу витрат, майже 13,5 млрд грн;

В аптеках за квартал українці платили картками 7,5% від загального обсягу витрат на суму 12 млрд грн;

Витрати в кафе і ресторанах – 6,5%, або 10,5 млрд грн;

Електроніка і побутова техніка – 6% від загального обсягу витрат на 9,6 млрд грн.

Крім того, українці продовжують активно користуватися послугою «Готівка на касі» – з січня по березень кількість операцій з отримання готівки через POS-термінали «ПриватБанку» перевищила 4 млн на суму понад 6 млрд грн. Найчастіше українці знімають готівку на касах супермаркетів (72%), а також в аптеках (11%).

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