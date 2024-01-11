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«ПриватБанк» нарешті запускає послугу для накопичення та волонтерських зборів

11 января 2024 г., 15:25
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«ПриватБанк» нарешті запускає послугу для накопичення та волонтерських зборів«ПриватБанк» оголосив про запуск бета-версії нової послуги «Конверти» для волонтерських зборів та накопичення власних коштів на важливі цілі та керування фінансами. Відкрити свій конверт можна прямо у «Приват24» – через меню «Конверти» чи меню «Гаманець».

Щоб швидко зібрати необхідну суму пожертв, треба лише додати до конверта опис збору, зображення та поширити посилання на «Конверт» в соціальних мережах чи месенджерах. Поповнити «Конверт» можна як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.

Для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити необхідну кількість «Конвертів», також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.

При цьому, витрачати кошти з «Конверта» напряму можна, не переводячи їх на картку – наприклад додавши конверт в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також з конвертів можна вільно переказувати кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на «Конверти» друзів, знайомих, членів родини тощо.

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