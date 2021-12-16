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MediaTek остается ключевым поставщиком SoC для смартфонов

16 декабря 2021 г., 15:15

 

MediaTek остается ключевым поставщиком SoC для смартфонов

Глобальные поставки процессоров и SoC для смартфонов в третьем квартале 2021 г. выросли на 6% "YoY", – информирует Counterpoint Research. Отмеченная позитивная динамика стала следствием повышенного спроса на чипы для 5G-смартфонов. В частности, поставки SoC для 5G-смартфонов относительно предыдущего года выросли почти в два раза.

Лидером рынка однокристальных систем остается MediaTek, за которой 40% рынка. Высоким спросом пользовались SoC как 5G-стандарта, так и 4G. Выручка росла за счет чипов для смартфонов из среднего и высшего ценовых диапазонов, однако отличные результаты также показало направление "low-mid", отданное на откуп продуктам серий Dimensity 700 и 800.

Выручка Qualcomm выросла на 9% "QoQ", в том числе за счет обновленного портфолио с чипами Snapdragon 7, 6 и 4. В сегменте baseband-процессоров 5G за компанией свыше половины (62%) общей выручки рынка.


MediaTek остается ключевым поставщиком SoC для смартфонов
Третью позицию удержала Apple, за которой 15% рынка SoC. Успешный старт продаж iPhone 13 и наступивший высокий сезон дает все основания говорить о дальнейшем увеличении доли в текущем квартале.

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