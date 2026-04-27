Канада профінансувала чотири проєкти з посилення кіберстійкості на понад 55 млн грн

Перші чотири проєкти з посилення кіберстійкості українських державних органів та критичної інфраструктури в межах Талліннського механізму вже завершено, ще один – частково реалізовано. Їх впровадження профінансував уряд Канади, виділивши понад 55 млн грн.

Першими завершеними проєктами стали: підвищення рівня безпеки процесу аутентифікації для Чорнобильської АЕС; посилення кіберзахисту та аналітичних спроможностей Апарату Ради національної безпеки й оборони України; підвищення рівня захисту бездротової мережі та автоматизація управління інфраструктурою Секретаріату Кабінету Міністрів України; модернізація інфраструктури кібербезпеки Державної судової адміністрації України; розвиток та автоматизація управління інфраструктурою кіберзахисту Державної прикордонної служби.

Впровадження цих проєктів дозволяє отримувачам працювати відповідно до сучасних стандартів кіберзахисту та ефективніше протидіяти актуальним загрозам. Завдяки інтеграції нових рішень з уже наявними системами безпеки посилюється загальний рівень захисту ІТ-інфраструктури. Водночас автоматизація управління мережею допомагає зменшити ризик людських помилок. Отже, формується цілісна та стійка екосистема безпеки, здатна реагувати як на зовнішні, так і на внутрішні кіберзагрози.

Загалом упродовж 2025-2026 років Канада планує виділити орієнтовно 92 млн грн на активності під егідою Талліннського механізму. Партнером профінансованих Канадою проєктів є CRDF Global.

Ще понад 25 проєктів для центральних і місцевих органів влади перебувають на різних етапах реалізації. Більш як 80 проєктів розглядаються країнами-донорами Талліннського механізму для потенційного впровадження.

Талліннський механізм засновано у грудні 2023 року для координації міжнародної допомоги, спрямованої на посилення національної кібербезпеки та кіберстійкості України. До нього входять 14 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швеція та Чехія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

Окрім реалізації проєктів, у межах Талліннського механізму впроваджується низка інших ініціатив – від оцінки кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури до програм розвитку спроможностей і професійного навчання українських фахівців.

