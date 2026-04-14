Rigetti долає межу в 100 кубітів

14 апреля 2026 г., 16:25

Компанія Rigetti Computing офіційно оголосила про запуск своєї найпотужнішої на сьогодні системи Cepheus-1-108Q. Це не просто чергове оновлення заліза, а важливий етап у стратегії модульного масштабування, який робить великі квантові обчислення доступнішими для дослідників через хмару.



Система доступна через Rigetti Quantum Cloud Services та платформу Amazon Braket від AWS.



Замість того щоб намагатися втиснути всі кубіти на один гігантський чіп (що технічно надзвичайно складно), Rigetti використовує модульний підхід.



Cepheus-1-108Q побудований на базі 12 окремих чиплетів, кожен з яких містить 9 кубітів. Поєднавши їх в одну систему, компанія змогла втричі збільшити кількість кубітів порівняно зі своєю попередньою моделлю (36-кубітною Cepheus-1-36Q).



Збільшення кількості кубітів часто веде до втрати якості, але Rigetti вдалося зберегти високі показники. Так медіанна точність двокубітних вентилів становить 99,1%, а однокубітних - 99,9%. Операції проводяться зі швидкістю близько 60 нс.



Використання нового методу виробництва - Alternating-Bias Assisted Annealing (відпал за підтримки змінного зміщення) - дозволило зменшити кількість дефектів у чіпах та точніше налаштовувати частоти кубітів.



«Cepheus-1-108Q - це віха, яка підтверджує наш амбітний підхід до масштабування. Наша власна чиплетна архітектура торує шлях до систем із вищою точністю, які зрештою зроблять можливими відмовостійкі квантові обчислення», — заявив доктор Субодх Кулкарні (Subodh Kulkarni), генеральний директор Rigetti.



Завдяки партнерству з AWS, розробники та науковці по всьому світу отримали доступ до першого пристрою на базі вентилів (gate-based) на платформі Amazon Braket, який має понад 100 кубітів. Це дозволяє запускати ширші та глибші квантові ланцюги для вирішення складних завдань у матеріалознавстві, оптимізації та симуляції.



За заявою Rigetti, у планах на кінець 2026 року підняти медіанну точність двокубітних операцій до 99,5% та оновити технологічну дорожню карту з конкретними кроками до досягнення квантової переваги (моменту, коли квантовий комп'ютер вирішить задачу, неможливу для звичайного) протягом наступних трьох років.

