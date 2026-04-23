Держспецзв’язку затвердила методичні рекомендації щодо оцінювання стану кіберзахисту

23 апреля 2026 г., 10:25

0

Tweet

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України затвердила методичні рекомендації, які надають суб’єктам забезпечення кібербезпеки можливість ефективно вимірювати рівень власного кіберзахисту. Наказом №285 від 16 квітня 2026 року затверджено комплекс документів, що регламентують процеси самооцінювання поточного стану кіберзахисту, проведення його зовнішнього оцінювання, складання звіту про результати оцінювання та відповідну форму звіту.

Цей наказ став черговим кроком у впровадженні нових нормативно-правових механізмів. Фундамент змін закладено законом України №4336-ІХ, який увів саме поняття «оцінювання стану кіберзахисту», а подальша постанова Кабміну №1799 від 31 грудня 2025 року визначила загальний порядок та основні підходи до такого оцінювання. Своєю чергою наказ №285 деталізує ці норми, надаючи фахівцям інструментарій для виконання вимог уряду та закону.

Нова методологія перетворює оцінювання на прозору процедуру завдяки використанню математичного апарату. Стан кіберзахисту розраховується за формулою середньозваженого значення за шістьма ключовими функціями: управління, ідентифікація, захист, виявлення, реагування та відновлення. Кожна функція має свій ваговий коефіцієнт.

Найбільшу вагу отримали функції «захист» та «виявлення», що підкреслює їхню пріоритетність для стійкості систем. Крім того, для комплексного аналізу застосовуються критерії оцінки відповідності вимогам законодавства у сфері кіберзахисту, які дозволяють оцінити стан кадрового забезпечення, обізнаність персоналу, якість планування захисту та готовність до реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози.

Важливою інновацією також є впровадження принципу критичної ланки: якщо хоча б за однією з базових функцій показник відповідності становить менше ніж 20%, загальний стан кіберзахисту об’єкта автоматично визнається «критичним». Це не дозволяє приховати серйозні вразливості за загальними високими балами.

Також запроваджується п’ятирівнева шкала зрілості (від 0 до 4). Оцінюється не лише фактична реалізація заходів, а і якість їх документування та інтеграція в робочі процеси.

Окрему увагу приділено звітності. Результатом будь-якого оцінювання є детальний звіт, що містить не лише підсумкові показники, а й рекомендації та всі матеріали, зібрані під час оцінювання. Затвердження єдиної форми звіту та інструкцій щодо її заповнення дозволяє уніфікувати подання інформації, значно спрощуючи процес для суб’єктів оцінювання.

Відтепер органи державної влади та оператори критичної інфраструктури мають чіткий алгоритм: як оцінити свій стан кіберзахисту, як задокументувати результати та які кроки вжити для підвищення рівня кіберзахисту.

Запровадження єдиної системи оцінювання – це важливий крок до створення прозорого моніторингу стану кіберзахисту України.

