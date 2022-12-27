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Президент підписав закон про «Національну програму інформатизації»

27 декабря 2022 г., 15:25
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Підписано закон 2807-ІХ (законопроєкт №6241) «Про Національну програму інформатизації», який «Верховна Рада» прийняла в цілому більшістю голосів 1 грудня. Цей закон покликаний підвищити ефективність організаційно-правових механізмів формування і виконання «Національної програми інформатизації», а також забезпечити ефективний механізм взаємовідносин між учасниками процесу задля інформатизації країни, цифровізації та електронного урядування.

Закон передбачає створення та функціонування «Єдиної інформаційної системи обліку "Національної програми інформатизації"» (ЄІСОНПІ). Вона призначена для формування, контролю, моніторингу, обробки (приймання, обліку, опрацювання) та зберігання програм, завдань, проєктів і робіт «Національної програми інформатизації» та матеріалів до них.

Документ розширює спрямування програми на вирішення низки основних завдань, зокрема:

  • забезпечення розвитку інформаційного суспільства;
  • застосування інформаційних і цифрових технологій у державному управлінні та суспільно-економічних відносинах;
  • подолання цифрової нерівності;
  • безпеки інформаційної діяльності та кіберзахисту, шляхом побудови, розвитку, інтеграції та використання сучасних інформаційних систем, комунікаційних мереж, інформаційних ресурсів й інформаційних технологій;
  • інтеграції України у світовий інформаційний простір.

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