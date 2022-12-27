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Прогноз поставок пристроїв для розумних будинків дещо знизиться за підсумками 2022 р.

27 декабря 2022 г., 16:35
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Погіршення макроекономічних умов призвело до зниження прогнозу світових поставок пристроїв для розумних будинків, згідно з даними IDC. Очікується, що в 2022 році світові поставки тут скоротяться на 2,6% до 874 мільйонів одиниць, причому основний удар припаде на смарт-колонки і пристрої для відеорозваг, такі як телевізори і потокові пристрої.

«На поставки пристроїв для розумного будинку значно вплинули постійні перебої в ланцюжку поставок, - наголосив Адам Райт (Adam Wright), старший менеджер з досліджень в області пристроїв для розумного будинку і офісу. - Більш того, ми спостерігаємо знижувальний тиск на попит в 2022 р., оскільки інфляція продовжує стискати гаманці споживачів. Забігаючи наперед, ми очікуємо, що волатильність буде продовжувати гальмувати зростання ринку в наступному році і далі».

Хоча прогнозується, що світовий ринок повернеться до зростання в 2023 році, він залишиться відносно низьким на рівні 4,6%, причому більша частина зростання буде забезпечена ринками, що розвиваються, а також Китаєм. «Хоча розумні колонки, можливо, допомогли запустити категорію "розумного будинку", блиск цих продуктів для споживачів на розвинених ринках, таких як США і Китай, в значній мірі зійшов нанівець, і в довгостроковій перспективі очікується зниження поставок, - вказав Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер по дослідженню мобільності і відстеження споживчих пристроїв IDC. - Розумні колонки тепер будуть покладатися на ринки, що розвиваються і такі регіони, як Європа, де мова і відсутність послуг були бар'єром для прийняття в минулому".

Серед інших форм-факторів найбільшу частку і найвищі темпи зростання на ринку "розумних" будинків будуть займати продукти для домашнього моніторингу/безпеки, такі як камери, дверні дзвінки або дверні замки, а також розумне освітлення і відеорозваги.

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