Samsung придбає за 1,5 млрд євро FläktGroup, одного з провідних постачальників рішень для охолодження ЦОД

15 мая 2025 г., 17:31

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Компанія Samsung Electronics офіційно оголосила про підписання угоди щодо придбання 100% акцій компанії FläktGroup - одного зі світових лідерів у галузі кліматичних рішень. Сума угоди складає 1,5 млрд євро, які отримає європейська інвестиційна компанія Triton, що володіє з 2016 р. виробником.

Як стверджується, на тлі стрімкого зростання глобального ринку професійних систем HVAC (опалення, вентиляція та кондиціювання повітря), дана угода підтверджує прагнення Samsung зміцнити і розширити свій бізнес у цій галузі.

«Придбання компанії FläktGroup, що спеціалізується на професійних HVAC-рішеннях, стало міцною основою для виходу Samsung Electronics в лідери глобального кліматичного ринку. Тепер ми зможемо запропонувати клієнтам повний спектр рішень, - заявив Те Мун Ро (TM Roh), виконуючий обов'язки голови підрозділу Device eXperience (DX) компанії Samsung Electronics. - Ми маємо намір продовжувати інвестувати в перспективний бізнес HVAC, розвиваючи його як один із ключових напрямків майбутнього зростання".

Штаб-квартира FläktGroup розташована в німецькому місті Херне. Цей виробник має більш ніж віковий досвід і експертизу в галузі технологій і проєктування, пропонуючи широкий спектр продуктів і рішень, адаптованих під потреби замовників. Компанія постачає високоефективні та надійні кліматичні системи для різних об'єктів: від дата-центрів, де потрібна стабільна система охолодження, до музеїв і бібліотек, де зберігаються чутливі історичні експонати, аеропортів і терміналів з високою прохідністю, а також великих лікарень, де критично важливими є контроль температури, вологості та дотримання санітарних норм.

На глобальному ринку великих дата-центрів FläktGroup демонструє високий рівень задоволеності клієнтів, завдяки надійності обладнання, продуктивності та якісному сервісному супроводу. За останні три роки компанія домоглася значного зростання виручки. В її портфелі рішень - передові технології рідинного і повітряного охолодження, які допомагають клієнтам знижувати енергоспоживання і, як наслідок, скорочувати вуглецевий слід.

Минулого року FläktGroup отримала престижну премію DCS Cooling Innovation of the Year на церемонії DCS Cooling Awards за свої інноваційні та передові розробки.

«Ми раді, що FläktGroup стає частиною Samsung Electronics. Як визнаний світовий лідер в HVAC-галузі з більш ніж столітньою історією, компанія заслужила довіру найбільших міжнародних замовників, завдяки своїм технологічним і продуктовим інноваціям, - зазначив Тревор Янг (Trevor Young), генеральний директор FläktGroup. - Тепер, завдяки глобальній інфраструктурі та інвестиціям з боку Samsung, ми розраховуємо на прискорення нашого подальшого зростання».

Крім рішень для дата-центрів, FläktGroup обслуговує понад 60 великих клієнтів у таких галузях, як фармацевтика, біотехнології, виробництво продуктів харчування і напоїв, а також гігафабрики.

Samsung розглядає HVAC-напрямок як ключовий драйвер зростання. Ринок цих рішень продовжує активно розвиватися, чому сприяє стійкий попит на інноваційні та енергоефективні рішення, що забезпечують високу якість повітря, комфорт і безпеку за рахунок точного контролю температури і вологості. Samsung планує і далі інвестувати в розвиток цього напрямку. Останнім часом компанія також активно розширює свою присутність у суміжних галузях, включно з робототехнікою, медичними технологіями та споживчою аудіотехнікою.

Згідно з прогнозами низки аналітичних агентств, обсяг світового ринку професійних HVAC-рішень зросте з 61 млрд доларів у 2024 році до 99 млрд до 2030 року, за середнього щорічного темпу зростання у 8%. При цьому сегмент охолодження дата-центрів зростатиме ще швидше - на рівні 18% на рік. Особливо високі бар'єри для входу характерні саме для сегмента дата-центрів, де потрібен досвід глобальних постачань, а також здатність пропонувати оптимальні рішення та індивідуальні проєкти.

Оцінюючи угоду з FläktGroup, Samsung прогнозує стійке зростання попиту на інфраструктуру дата-центрів на тлі стрімкого розвитку таких технологій, як генеративний АІ, робототехніка, автономне водіння і XR.

Також зазначається, що додатковою перевагою стане об'єднання рішень для управління будівлями Samsung b.IoT із системою управління HVAC від FläktGroup - FläktEdge. Це дасть змогу запропонувати замовникам повний комплекс систем для управління кліматом і енергоспоживанням будівель, що, своєю чергою, сприятиме розвитку сервісного та обслуговуючого напряму бізнесу.

Samsung вже активно розвиває HVAC-напрямок, фокусуючись на безканальних системах, включно з побутовими та комерційними кондиціонерами. У травні 2024 року компанія створила спільне підприємство з Lennox International для зміцнення своїх позицій на північноамериканському ринку HVAC, включивши дистриб'юторську мережу Lennox у власні канали продажів.

Очікується, що угоду буде завершено протягом 2025 року.

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