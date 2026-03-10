IDC: продажі Edge Computing сягнуть 450 млрд дол. до 2029

10 марта 2026 г., 9:35

Згідно з новими даними IDC Worldwide Edge Spending Guide, світові витрати на периферійні обчислення (edge computing) склали 265 млрд дол. у 2025 році та, за прогнозами, майже подвояться до 2029 року, досягнувши позначки 450 млрд дол.



Основним двигуном ринку є стрімкий розвиток Edge АІ, що дозволяє підприємствам обробляти дані та приймати рішення в режимі реального часу безпосередньо у місці їх виникнення. Аналітики сегментують витрати за шістьма доменами, серед яких АІ, інтернет речей (IoT), доповнена та віртуальна реальність (AR/VR), дрони та робототехніка.



На початку прогнозного періоду домінуватимуть інвестиції в апаратне забезпечення через потребу в АІ-прискореній інфраструктурі, проте до 2029 року сегмент послуг, включаючи IaaS, за обсягами випередить залізо.



Найбільшим споживачем технологій залишається сектор роздрібної торгівлі та послуг, тоді як фінансовий сектор демонструє найвищі темпи зростання завдяки впровадженню АІ для аналізу шахрайства з низькою затримкою. Географічно лідером залишається Північна Америка, де витрати у 2026 році складуть значну частку ринку, за нею йдуть Західна Європа та Китай.



«Поєднання зрілих периферійних архітектур і швидкого розвитку АІ фундаментально переоцінює те, як організації обробляють дані та діють на їх основі. Ми бачимо, як підприємства та постачальники послуг переходять до інтелектуальних розподілених систем, здатних до прийняття рішень у реальному часі та автоматизації в масштабі. Edge АІ більше не є експериментальним, його вплив уже помітний у промисловій автоматизації, розумному ритейлі, підключених транспортних засобах та охороні здоров’я наступного покоління», — зазначила Александра Ротару (Alexandra Rotaru), менеджерка з даних та аналітики IDC.

