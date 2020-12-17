Вебинар «Sales excellence. Комплексное управление клиентским опытом в единой платформе» пройдет 22 декабря 

17 декабря 2020 г., 11:36

Автоматизация взаимоотношений и повышение привлекательности клиентского опыта становятся ключевыми задачами, и в этих условиях большое значение приобретает уровень профессиональной подготовки менеджеров. Руководителям бизнесов стоит делать акцент не только на процессах коммуникации с клиентами, но также на обучении команды. Пришло время внедрять дополнительные решения, которые помогут объединить данные о потребителе и его потребностях, наилучший канал коммуникации, скрипты и навыки менеджера, чтобы продлить жизненный цикл клиента и обеспечить Total Experience.

Какие технологии использовать, чтобы построить целостный путь клиентов и сотрудников, покрыть разные бизнес-процессы, предоставлять идеальный клиентский сервис и повышать эффективность бизнеса эксперты SMART business расскажут на вебинаре «Sales excellence. Комплексное управление клиентским опытом в единой платформе».

Дата и время:

22 декабря 2020

10:00 — 11:30

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://cutt.ly/HhkE6i8

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U