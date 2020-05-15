PowerStore работает в семь раз быстрее предыдущих поколений СХД Dell EMC

15 мая 2020 г., 17:45

0

Tweet

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Dell, сообщила о том, что вендор представил новое решение - Dell EMC PowerStore - современную инфраструктурную платформу, созданную с нуля с использованием передовых технологий и опыта для решения задач «эпохи данных».



Как отмечается, платформа Dell EMC PowerStore сочетает в себе автоматизацию, технологии нового поколения и передовую архитектуру программного обеспечения, предоставляя организациям инфраструктуру, которая помогает удовлетворять эти потребности. С помощью PowerStore, решения высокой доступности (уровня «шесть девяток», 99,9999%), организации могут ускорить принятие решений, упростить доступ к данным и увеличить производительность приложений.



PowerStore упрощает ИТ-инфраструктуру, поддерживая широкий спектр традиционных и современных рабочих нагрузок благодаря своей горизонтально и вертикально масштабируемой архитектуре с блочным, файловым доступом и поддержкой VMware vVols.



Заявлено, что PowerStore работает в семь раз быстрее, чем предыдущие массивы хранения данных Dell EMC среднего класса при сокращенном втрое времени отклика. Этого удалось добиться благодаря сквозной поддержке NVMe и использованию в качестве постоянного хранилища памяти Storage Class Memory на базе двухпортовых твердотельных накопителей (SCM) Intel Optane.



Заказчики могут сэкономить ИТ-бюджет и емкость благодаря постоянной дедупликации, сжатию и гарантированному сокращению объёма данных с коэффициентом 4:1.



Машинное обучение и интеллектуальная автоматизация обеспечивают более быстрое разворачивание приложений и сервисов, а персоналу требуется на 99% меньше времени для балансирования томов:



программируемая инфраструктура: упрощает разработку приложений и сокращает сроки развертывания с нескольких дней до нескольких секунд благодаря интеграции с VMware и поддержке ведущих сред управления и оркестрации, включая Kubernetes, Ansible и VMware vRealize Orchestrator;

автономная инфраструктура: встроенные алгоритмы машинного обучения автоматизируют трудоемкие рабочие процессы, такие как начальное планирование и размещение томов, миграция данных, балансирование нагрузки и устранение проблем;

аналитическая информация об инфраструктуре: программное обеспечение Dell EMC CloudIQ для мониторинга и анализа хранилищ сочетает в себе преимущества машиннго обучения и человеческого интеллекта для анализа производительности и емкости в режиме реального времени, а также отслеживания истории, чтобы получить единое представление об инфраструктуре Dell EMC. Компания Dell Technologies планирует интегрировать CloudIQ с полным портфелем инфраструктуры Dell Technologies для еще более глубокой аналитики.





Платформа PowerStore трансформирует операции в центрах обработки данных и позволяет организациям постоянно развивать свою инфраструктуру вместе с меняющимися потребностями бизнеса:



контейнерная архитектура: PowerStoreOS, программная архитектура системы на основе контейнеров, обеспечивает переносимость функций, стандартизацию и быстрое внедрение нового функционала;

новые средства AppsON: это единственный специально созданный массив хранения, включающий встроенный гипервизор VMware ESXi . Администраторы для большей гибкости могут развертывать приложения непосредственно на массиве. Впервые в отрасли AppsON идеально подходит для интенсивной работы с данными в ЦОД или на периферии, в инфраструктурных приложениях;

простота миграции: новые встроенные инструменты утилиты-мастера PowerStore Manager позволяют заказчикам автоматизировать весь процесс миграции всего за десять кликов. Заказчики также могут воспользоваться рядом возможностей обеспечения бесперебойной работы для миграции данных из существующих хранилищ, таких как массивы Unity, SC, PS Series, VNX и XtremIO.

На PowerStore распространяется программа Dell EMC Future-Proof, которая обеспечивает больший выбор, предсказуемость и защиту инвестиций благодаря новой опции Anytime Upgrades — самой гибкой в отрасли программе обновления контроллеров.



В отличие от других программ обновления контроллера, с Anytime Upgrades заказчики могут через 180 дней увеличить производительность или емкость своего решения PowerStore. Сочетание обновлений Anytime Upgrades и адаптируемой архитектуры Dell EMC PowerStore позволяет избежать миграции и сохранить непрерывность бизнес-процессов.



Заказчики могут развертывать платформу PowerStore согласно их облачной стратегии и потребностям бизнеса. Валидированные архитектуры Dell Technologies Cloud Validated Designs for PowerStore обеспечивают гибкость развертывания сложных и требовательных рабочих нагрузок в гибридных облачных средах. Сервисы Dell EMC Cloud Storage Services позволяют напрямую подключать PowerStore ко всем основным публичным облакам, включая Amazon Web Services (AWS), Azure и Google Cloud (в качестве управляемого сервиса). Облачные сервисы хранения обеспечивают «аварийное восстановление как сервис» (DRaaS) для VMware Cloud на AWS. PowerStore можно развернуть как вариант хранилища в автономной инфраструктуре Dell EMC PowerOne, что ускоряет переход организации на операции по облачной модели.



Решение Dell EMC PowerStore уже доступно для заказа.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации