 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 20 (1216)

10.05 - 17.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Facebook покупает Giphy за 400 млн долл. для Instagram

18 мая 2020 г., 9:45
0 
 

Facebook покупает Giphy за 400 млн долл. для Instagram

Компания Facebook сообщила о покупке Giphy, популярного сервиса для создания и обмена анимированными GIF-изображениями.

Официально сумма сделки на раскрывается, однако по данным издания Axios, сделка оценивается в 400 млн долл.

По данным TechCrunch в 2015 году Facebook уже предпринимала попытку приобрести Giphy, но сделка так и не состоялась.

Сообщается, что Giphy станет частью Instagram. При этом, как заявил Вишал Шах (Vishal Shah), вице-президент Instagram по продуктам, пользователи по-прежнему смогут загружать GIF-файлы на Giphy, а разработчики и партнеры сохранят доступ к API Giphy. «Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы сохранять Giphy открытым для широкой экосистемы», отметил он.

Антимонопольная правозащитная группа Economic Liberties, базирующаяся в Вашингтоне, призвала регулирующие органы расследовать эту сделку и заблокировать приобретение Facebook. «Слияние Facebook и Giphy, если оно состоится, еще один пример того, как Facebook и Google концентрируют контроль над онлайн-коммуникациями в своих руках», - заявила исполнительный директор Economic Liberties Сара Миллер (Sarah Miller).

Стоит напомнить, что Google, приобрела GIF-платформу Tenor в 2018 г. и интегрировала ее в свою функцию поиска изображений, которая, по словам Миллер, подорвала конкурентный рынок, созданный Giphy.

Представитель Facebook заявил, что нынешняя интеграция Giphy с социальными платформами, такими как Twitter, Snapchat и TikTok от ByteDance, не изменится. Он также отметил, что GIF-файлы не имеют механизмов онлайн-отслеживания, что вызывает возмущение защитников конфиденциальности, из-за опасения агрессивного сбора персональных данных Facebook для использования в направленной рекламе.

Как отмечается в блоге Facebook, 50% трафика Giphy уже приходится на приложения Facebook, причем из это объема половина выпадает на Instagram

Также стоит упомянуть, что платформа Giphy была запущена в 2013 г. Нынешний ее СЕО и один из основателей - Алекс Чанг (Alex Chung), в прошлом руководитель подразделениями MTV, NBC, Comcast, а также исследовательской лаборатории Пола Аллена. Он был одним из первых архитекторов интерактивного телевидения и начинал свою карьеру в качестве инженера по аппаратному обеспечению в Intel.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  