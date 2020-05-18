Facebook покупает Giphy за 400 млн долл. для Instagram

18 мая 2020 г., 9:45

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Компания Facebook сообщила о покупке Giphy, популярного сервиса для создания и обмена анимированными GIF-изображениями.



Официально сумма сделки на раскрывается, однако по данным издания Axios, сделка оценивается в 400 млн долл.



По данным TechCrunch в 2015 году Facebook уже предпринимала попытку приобрести Giphy, но сделка так и не состоялась.



Сообщается, что Giphy станет частью Instagram. При этом, как заявил Вишал Шах (Vishal Shah), вице-президент Instagram по продуктам, пользователи по-прежнему смогут загружать GIF-файлы на Giphy, а разработчики и партнеры сохранят доступ к API Giphy. «Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы сохранять Giphy открытым для широкой экосистемы», отметил он.



Антимонопольная правозащитная группа Economic Liberties, базирующаяся в Вашингтоне, призвала регулирующие органы расследовать эту сделку и заблокировать приобретение Facebook. «Слияние Facebook и Giphy, если оно состоится, еще один пример того, как Facebook и Google концентрируют контроль над онлайн-коммуникациями в своих руках», - заявила исполнительный директор Economic Liberties Сара Миллер (Sarah Miller).



Стоит напомнить, что Google, приобрела GIF-платформу Tenor в 2018 г. и интегрировала ее в свою функцию поиска изображений, которая, по словам Миллер, подорвала конкурентный рынок, созданный Giphy.



Представитель Facebook заявил, что нынешняя интеграция Giphy с социальными платформами, такими как Twitter, Snapchat и TikTok от ByteDance, не изменится. Он также отметил, что GIF-файлы не имеют механизмов онлайн-отслеживания, что вызывает возмущение защитников конфиденциальности, из-за опасения агрессивного сбора персональных данных Facebook для использования в направленной рекламе.

Как отмечается в блоге Facebook, 50% трафика Giphy уже приходится на приложения Facebook, причем из это объема половина выпадает на Instagram

Также стоит упомянуть, что платформа Giphy была запущена в 2013 г. Нынешний ее СЕО и один из основателей - Алекс Чанг (Alex Chung), в прошлом руководитель подразделениями MTV, NBC, Comcast, а также исследовательской лаборатории Пола Аллена. Он был одним из первых архитекторов интерактивного телевидения и начинал свою карьеру в качестве инженера по аппаратному обеспечению в Intel.

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