Постачання SSD через глобальні канали дистрибуції досягли 127 мільйонів одиниць у 2021 році

14 октября 2022 г., 11:25

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Як повідомляє TrendForce, через дефіцит пластин час виконання замовлень на виготовлення мікросхем контролерів SSD і компонентів PMIC у 2021 році збільшився до 32 тижнів. Всі постачальники мікросхем контролерів, як правило, віддають пріоритет постачання виробникам NAND Flash, тому виробництво не змогло задовольнити попит на SSD на роздрібному ринку в цей час. У другому півріччі пропозиція компонентів для SSD покращувалася з кожним кварталом, а різні виробники модулів нарощували відвантаження SSD, щоб збільшити свої річні показники.



Згідно з дослідженням TrendForce, постачання SSD через глобальні канали дистрибуції у 2021 р. досягли 127 млн одиниць, а річний приріст склав 11%.



На виробників флешпам'яті NAND припадає приблизно 42% від загального обсягу цього ринку, а на частку виробників накопичувачів відповідно 58%. Коли компоненти, пов'язані з SSD, були важкодоступними, управління ланцюжком постачання займало виробників NAND, тому їх частка на загальному ринку збільшилася в порівнянні з 2020 роком.





Що стосується змін на світовому ринку SSD торік, то, по-перше, SSD були в дефіциті через дефіцит компонентів для SSD на початку 2021 року, і великі виробники накопичувачів прийняли стратегію обмеженої пропозиції у відповідь на зростання цін на продукцію. Це збільшення загального прибутку також спонукало більше брендів наслідувати цей приклад. Деякі великі компанії з цього сектору отримали підтримку від виробників мікросхем контролерів SSD завдяки своїм перевагам в ланцюжку постачань, що дозволило їм збільшити свою частку на ринку. По-друге, через неможливість отримати постачання виробничих потужностей для виробництва пластин в останні роки, нещодавно представлені мікросхеми контролерів з материкового Китаю стали вузьким місцем в постачанні контролерів SSD для деяких китайських компаній. По-третє, пандемія вщухає, а попит на ігрову продукцію залишається високим, тому рейтинг брендів, орієнтованих на ігрові ноутбуки, також піднявся.



У нинішньому рейтингу виробників SSD-модулів зберігається тенденція "багаті стають багатшими", а трійку лідерів за обсягами постачання продовжують складати Kingston, ADATA і Kimtigo. З Тор-3 тільки Kingston скоротила свою ринкову частку. Найбільша зміна в цьому списку - різке зростання рейтингу Transcend з десятого місця у 2020 році до шостого, а також новачки такі як Powev і GIGABYTE.



Довгострокова перевага бренду Transcend пов'язана з отриманням підтримки від виробників мікросхем контролерів, завдяки чому постачання компанії значно зросли. Зокрема, її твердотільні накопичувачі спеціально розроблені для оновлених ноутбуків Apple. Зі зростанням частки ноутбуків Apple на ринку збільшився попит на відповідні продукти Transcend, а частка компанії на ринку постачань твердотільних накопичувачів зросла до 5% у 2021 році. Завдяки багаторічній роботі на ринку високопродуктивних ігрових пристроїв і диверсифікованим продуктовим рішенням компанія Powev увійшла в десятку лідерів, оскільки попит на високопродуктивні та пов'язані з іграми продукти зберігає сильну динаміку зростання. Gigabyte також виграла від зусиль компанії, спрямованих на розширення постачань ігрових компонентів, завдяки своїм материнським платам, що сприяють зростанню постачань твердотільних накопичувачів.



Пандемія постійно порушувала постачання твердотільних накопичувачів у 2021 році. На додаток до постачань мікросхем контролерів SSD, диверсифікований розподіл виробничих центрів також був ключовим фактором посилення імпульсу постачання. Заглядаючи в майбутнє, динаміка зростання виробників буде поступово зміщуватися з SATA на PCIe. Однак питання сумісності також є складнішими, ніж у SSD з інтерфейсом SATA, через багаторазове збільшення швидкостей передачі даних по інтерфейсу PCIe. Надання комплексних послуг з модернізації твердотільних накопичувачів може сприяти підвищенню впізнаваності бренду і подальшому збільшенню обсягів постачання. TrendForce вважає, що, крім вартості, можливість надання комплексних глобальних послуг з виробництва та продажу буде важливим фактором для подальшого збільшення постачань SSD з інтерфейсом PCIe в майбутньому.



TrendForce також помітила, що в ланцюжку постачань SSD збільшується частка локалізації в Китаї. Особливо в області технології IC-контролерів, ряд виробників поступово приступили до досліджень і розробок контролерів PCIe, а деякі виробники модулів навіть співпрацюють з китайськими виробниками серверів для розробки корпоративних твердотільних накопичувачів. Після того, як Intel почав поступово відмовлятися від постачання SSD Optane, наявний китайський виробник, DapuStor, вже прийняв Kioxia XL Flash для запуску альтернативного рішення з аналогічною продуктивністю, сподіваючись залучити замовлення в цьому класі пам'яті для зберігання даних після відходу Intel. Вищеописаний розвиток подій наочно демонструє, що роль китайських виробників в ланцюжку постачань SSD набирає силу і в майбутньому з'являться можливості для подальшого розширення частки ринку.

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