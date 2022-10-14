Міжнародна програма «Трансформація цифрової педагогіки» почала роботу в Україні

14 октября 2022 г., 12:25

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В Україні розпочалася міжнародна інноваційна програма «Трансформація цифрової педагогіки», у відкритті якої взяли участь генеральний директор директорату цифрової трансформації «Міністерства освіти та науки України» Дмитро Завгородній, генеральний директор НР Emerging Countries Group (ECG) Андрій Асташов і голова ради громадської організації «ЕдКемп Україна» Олександр Елькін.

Україна стала 17-ою країною, яка реалізує цю інноваційну програму, що розроблена за участю «Вищої школи педагогічних наук Гарвардського університету» та «Університету Мічигану», а реалізується завдяки партнерству «Академії інновацій та цифрової освіти Hewlett-Packard» (HP IDEA) в Україні та громадської організації «ЕдКемп Україна».

Програма спрямована на розширення цифрового та педагогічного потенціалу освітян. HP IDEA дає змогу почати власний інноваційний шлях та забезпечує належне наставництво, навчання та підтримку, необхідну для розроблення інноваційних проєктів, спрямованих на вирішення педагогічних та цифрових проблем у школах.

У процесі роботи команди створять унікальні інноваційні продукти для закладів освіти, де працюють. Після успішного завершення учасниці й учасники отримають індивідуальні сертифікати та статус партнерів програми.

Інформаційну підтримку програми в Україні та формування груп здійснює спільнота EdCamp Ukraine. У першій хвилі заявки на участь у програмі надійшли від 143 освітянських команд.

Перша група із 50 учительських команд розпочала навчання – це пілотні групи лише закладів загальної середньої освіти.

На початку 2023 року формуватимуться такі групи не тільки із представників і представниць закладів загальної середньої освіти, а й закладів вищої освіти, центрів професійного розвитку, інститутів післядипломної професійної освіти.

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