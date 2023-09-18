Поставки смартфонів у США впадуть на 12% у 2023 році

18 сентября 2023 г., 11:25

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Canalys прогнозує, що поставки смартфонів у Північній Америці впадуть на 12% у 2023 році, оскільки у другому кварталі 2023 року регіон зафіксував найгірші квартальні показники за більш ніж десять років.

Макроекономічні проблеми, включаючи зростання процентних ставок і стійку інфляцію, призвели до падіння споживчого попиту. У другій половині цього року очікується незначне зростання продажів, оскільки в третьому кварталі вендори виведуть на ринок нові моделі.

Преміум-сегмент (смартфони вартістю від 1000 дол.) залишатиметься стабільним, оскільки як вендори, так і канали інвестують у нього, використовуючи можливості дострокового повернення та фінансування. Водночас, бюджетний сегмент (до 200 дол.) продовжуватиме відчувати труднощі, оскільки попит на передоплату зменшується. Очікується, що поставки смартфонів дещо відновляться у 2024 році, збільшившись на 3%, але навряд чи подолають позначку в 150 мільйонів одиниць до 2027 року.

«Ринок дуже волатильний, оскільки погані економічні умови прискорюють ключові тенденції в індустрії смартфонів, такі як подовження циклів оновлення і скорочення субсидій операторам, що посилює імперативи сталого розвитку галузі та безперервний розвиток 5G, - зазначає Ліндсі Аптон (Lindsey Upton), аналітик Canalys. - Оператори мобільного зв’язку та виробники смартфонів реагують та адаптуються до несприятливого бізнес-середовища, застосовуючи більш цілеспрямовані підходи до побудови стійких бізнес-моделей. Наприклад, великі оператори оптимізують свої преміум-плани, щоб стимулювати оновлення пристроїв, а також підвищити середній дохід на рахунок і лояльність клієнтів. Verizon Wireless нещодавно запустив myPlan, який вже привів 70% клієнтів до преміум-плану. T-Mobile також представила плани Go5G Next і Plus, які забезпечують більшу гнучкість при оновленні телефонів завдяки подовженим безвідсотковим платіжним планам для стимулювання циклів оновлення пристроїв, особливо для пристроїв преміум-класу».

«Виробники смартфонів роблять ставку на преміум-сегмент, щоб впоратися з невизначеністю, - заявив Аптон. - Середня вартість смартфонів у США збільшився до 738 доларів у другому кварталі порівняно з 663 доларами рік тому. Apple і Samsung збільшили свої поставки в преміум-сегменті на 25% і 23% відповідно у другому кварталі 2023 року. Це було зумовлено стійким попитом на преміальні пристрої з розширеними можливостями та диференційованими форм-факторами. Ми очікуємо, що портфоліо iPhone 15 від Apple та Galaxy Fold5 і Flip5 від Samsung стимулюватимуть операторів до оновлення пристроїв преміум-сегменту. Такі бренди, як Google Pixel і Motorola, які цього року не відстають у преміальній грі зі своїми флагманськими складними пристроями, ще більше покращать святкові пропозиції, що з’явилися на ринку в листопаді та грудні».

«Постачальники повинні бути стратегічними при плануванні для сегменту масового ринку, передбачаючи довший шлях до відновлення, - продовжує Аптон. - Незважаючи на коротший цикл оновлення, не очікується, що сегмент швидко відновиться через тривалий період інфляції, що впливає на споживчі бюджети. Двозначне падіння продажів Samsung, TCL, HMD і OnePlus за останні шість місяців свідчить про те, що вендори дуже обережні, оскільки рівень запасів все ще високий. Що ще важливіше, основні оператори змістили фокус своїх ресурсів з передоплати на постоплату і преміум-сегменти».

Аналітики також вважають малоймовірним, що цикл оновлення смартфонів повернеться до рівня 2021 року або навіть до пандемічного рівня, оскільки гравці ринку продовжують раціоналізувати витрати на маркетинг і просування, які були ключовим фактором, що стимулював оновлення.

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