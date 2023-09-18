 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

За рік виробництво українських БПЛА збільшено у понад 100 разів

18 сентября 2023 г., 10:35
Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, після створення Штабу з масового виробництва дронів у грудні 2022 року тільки за цей рік вдалося збільшити виробництво українських БПЛА у понад 100 разів.
 
«Окупанти відчувають це по втратах живої сили, броньованої техніки, ППО, кораблів. Але дронів все одно не вистачає. Дронів потрібно більше», зазначив Федорів.
 
Завдання номер один — повне забезпечення всіх підрозділів Сил оборони всіма типами дронів, наголосив міністр. Є стратегія, розвиваються виробництва, усуваються бюрократичні барʼєри (від скасування мит, органів контролю та збільшення маржинальності на r&d для компаній). Формується нова система навчання операторів, розробляється оновлена доктрина, поставки збільшуються, підкреслив Михайло Федоров.
 
У бюджеті наступного року закладено майже 48 млрд на дрони. «Сподіваюся, Парламент підтримає проєкт бюджету. Це більше ніж цього року, і я впевнений, що Парламент та Уряд збільшуватимуть можливості фінансування за перших можливостей», заявив міністр.
 

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  