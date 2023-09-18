За рік виробництво українських БПЛА збільшено у понад 100 разів

18 сентября 2023 г., 10:35

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, після створення Штабу з масового виробництва дронів у грудні 2022 року тільки за цей рік вдалося збільшити виробництво українських БПЛА у понад 100 разів.

«Окупанти відчувають це по втратах живої сили, броньованої техніки, ППО, кораблів. Але дронів все одно не вистачає. Дронів потрібно більше», зазначив Федорів.

Завдання номер один — повне забезпечення всіх підрозділів Сил оборони всіма типами дронів, наголосив міністр. Є стратегія, розвиваються виробництва, усуваються бюрократичні барʼєри (від скасування мит, органів контролю та збільшення маржинальності на r&d для компаній). Формується нова система навчання операторів, розробляється оновлена доктрина, поставки збільшуються, підкреслив Михайло Федоров.

У бюджеті наступного року закладено майже 48 млрд на дрони. «Сподіваюся, Парламент підтримає проєкт бюджету. Це більше ніж цього року, і я впевнений, що Парламент та Уряд збільшуватимуть можливості фінансування за перших можливостей», заявив міністр.

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