Salesforce найме 3300 працівників після підвищення прогнозу по доходах

18 сентября 2023 г., 12:35

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Salesforce оголосила про плани найняти 3300 нових співробітників менш ніж через рік після того, як звільнила 10% персоналу.

Генеральний директор Salesforce Марк Беніофф (Marc Benioff) та операційний директор компанії Брайан Міллхем (Brian Millham) повідомили про цей план агентству Bloomberg у четвер, коли компанія закривала свою щорічну конференцію Dreamforce у Сан-Франциско.

Близько третини нових співробітників приєднаються до групи продажів компанії, а ще третина стане частиною її інженерних підрозділів. Решта рекрутів працюватимуть над продуктом Salesforce Data Cloud.

Data Cloud - це платформа програмного забезпечення як послуги, яка дозволяє компаніям об’єднувати інформацію про клієнтів з різних джерел в одному місці. Наприклад, роздрібний продавець може об’єднати інформацію про покупки клієнтів у магазині та онлайн-замовлення. Такі записи зазвичай зберігаються в різних системах, що ускладнює їх аналіз.

Компанії використовують інформацію, яку вони переміщують у хмару даних, для підтримки своїх маркетингових зусиль. Використовуючи функції штучного інтелекту, вбудовані в платформу, маркетологи можуть групувати клієнтів зі схожими купівельними вподобаннями і створювати персоналізовану рекламу, адаптовану до їхніх інтересів. Data Cloud також надає аналітичні функції для відстеження бізнес-метрик, таких як середня вартість покупки.

Платформа спирається на активи, які Salesforce отримала в результаті двох своїх найбільших придбань. Компанії можуть переносити інформацію про клієнтів із зовнішніх систем у Data Cloud за допомогою MuleSoft, платформи для інтеграції програмного забезпечення, яку Salesforce поглинула у 2018 році за 6,5 млрд дол. Tableau, що було придбано наступного року, можна використовувати для візуалізації інформації про клієнтів на інформаційних панелях.

Оприлюднення Salesforce плану розширення штату відбулося через вісім місяців після того, як хмарний гігант звільнив 10% своєї робочої сили, або близько 8000 співробітників. Беніофф тоді заявив, що цей крок був зроблений через те, що клієнти компанії «застосовують більш зважений підхід» до витрат на програмне забезпечення. За кілька місяців до звільнень Salesforce знизила прогноз доходів на фінансовий рік, що закінчується 31 січня 2023 року, на 800 млн дол. до 30,9-31 млрд дол.

З того часу прибутки Salesforce значно покращилися. Минулого кварталу компанія легко перевершила очікування аналітиків, отримавши чистий прибуток у розмірі 1,27 млрд дол. і виручку у 8,6 млрд дол., що на 11% перевищило річний ріст продажів. Salesforce також підвищила прогноз доходів на поточний фінансовий рік до 34,7-34,8 млрд дол.

Беніофф в інтерв’ю Bloomberg заявив, що багато з тих 3300 співробітників, яких планує найняти Salesforce, це ті, хто вже працював в компанії раніше. Він повідомив, що Salesforce вже найняла співробітників з Snowflake та Twilio. Станом на липень в компанії працювало 70 456 співробітників.

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