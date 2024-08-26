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Робот «Рись» допомагає успішно проводити евакуацію поранених

26 августа 2024 г., 10:25
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про «Рись» - наземну роботизовану платформа, яка допомагає військовим із логістикою, евакуацією поранених.
 
Також повідомляться, що якщо на «Рись» встановити турель, то робот може й допомогти у штурмових атаках. 
 
Навчитися керувати «Рисcю» можна за один день. 
 
У новому випуску проєкту Warchangers розробник робота розповів, як зʼявилась ідея створити робота і як Brave1 став defense tech-ліфтом у розвитку. 
 
«Дивіться випуск, діліться фідбеком і надихайтесь українськими розробками. І не бійтеся бути сміливими, створюйте свої інновації — Brave1 допоможе в цьому», наголосив Михайло Федоров.
 

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