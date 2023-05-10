Поставки планшетів впали на 18% нижче допандемічного рівня

10 мая 2023 г., 14:25

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Згідно з останніми даними Canalys, світові поставки планшетів у першому кварталі цього року впали на 18% у річному обчисленні до 31,7 мільйона одиниць. Це найнижча кількість з початку пандемії в першому кварталі 2020 року, коли постачання і дистрибуція були сильно порушені. Хоча в короткостроковій перспективі обсяги поставок коливатимуться на рівні до пандемії, вендори отримають вигоду від можливостей у преміальному споживчому сегменті, а також від збільшення кількості розгортань у комерційних та освітніх установах.

Значне падіння в першому кварталі 2023 року відбулося після кварталу, в якому сильна рекламна активність допомогла утримати ринок на плаву, забезпечивши зростання на 1%. «Падіння попиту на планшети після свят завжди очікуване, але скорочення споживчих витрат на тлі високої інфляції цього разу було серйозним, - каже Хімані Мукка (Himani Mukka), менеджер з досліджень Canalys. - Крім того, спостерігається більш структурна корекція, оскільки масові драйвери попиту під час пандемії значною мірою вичерпали себе. Як наслідок, виробники планшетів та ритейлери надають пріоритет роботі з високими рівнями запасів, оскільки вони переорієнтовують очікування на більш скромний, передбачуваний попит. Але глобальна база встановлених планшетів значно зросла за останні два роки, тому існують значні можливості для просування користувачів вгору по ланцюжку створення цінності за допомогою майбутніх оновлень. Вендори почали демонструвати продукти, які надають користувачам більше можливостей преміум-класу, чи то завдяки інноваційним чипсетам, кращим дисплеям для перегляду контенту або покращеним функціям продуктивності. Підвищення важливості планшетів в екосистемі сумісних пристроїв також матиме важливе значення для збереження імпульсу від тенденції гібридних стилів роботи. Такі виробники, як Huawei, OPPO та Xiaomi, успішно реалізують цю стратегію».

«Окрім споживачів, виробники планшетів також побачать майбутні можливості для зростання в комерційному та освітньому секторах, - продовжила Хімані Мукка. - На тлі економічних проблем спостерігається певний застій у закупівлях з боку бізнесу та державного сектору, але бюджети знову стануть матеріалізованими. Попит на освітні послуги на азійських ринках буде основним драйвером, особливо для пристроїв Android низького та середнього цінового діапазону, в той час, як діджиталізація у вертикальних галузях, таких як охорона здоров’я та виробництво, дозволить перенести частину робочих навантажень на планшети. Очікується, що загальний попит на планшети поступово відновиться в другій половині цього року і прискориться у 2024 році, а обсяги поставок залишаться вище допандемічного рівня».

Apple залишилася лідером світового ринку планшетів з 12,4 мільйонами відвантажених пристроїв, що на 17% менше, ніж торік. Сильний поштовх до заповнення каналу збуту в попередньому кварталі та відсутність нових запусків у першому кварталі призвели до відносно приглушеного кварталу для iPad. Друге місце посіла компанія Samsung з показником 6,7 млн пристроїв, що на 14% менше, ніж у попередньому кварталі. Компанія Amazon, що посіла третє місце, відвантажила 2,5 мільйона пристроїв, що на 30% менше, ніж у минулому році. Компанія Lenovo посіла четверте місце, але зіткнулася з найбільшим падінням серед п’яти найбільших вендорів: поставки її планшетів скоротилися на 37% до 1,9 млн одиниць. Huawei посіла п’яте місце з відносно скромним падінням на 4%, завдяки високому попиту на своєму домашньому ринку в Китаї.

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