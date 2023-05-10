Kingston DC600M Enterprise – новий корпоративний SSD з оптимізацією під змішані навантаження

10 мая 2023 г., 13:25

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Компанія Kingston Digital оголосила про випуск нового корпоративного твердотільного накопичувача DC600M. Новинка оптимізована для змішаних робочих навантажень, націлена на забезпечення узгодженості затримок та операцій введення-виведення на секунду відповідно до угод про рівень обслуговування.



Модель DC600M з інтерфейсом SATA 3.0 6 Гбіт/с базується на чіпах 3D TLC NAND та призначена для використання у стійкових серверах з великим об'ємом сховищ. Накопичувач оснащений вбудованим апаратним захистом від втрати живлення за допомогою конденсаторів, що дозволяє убезпечити дані від несподіваного збою живлення, знижує ризик втрати інформації та забезпечує успішну повторну ініціалізацію диска при наступному включенні живлення системи. Завдяки передбачуваним низьким затримкам у широкому діапазоні робочих навантажень читання та запису DC600M призначений для системних інтеграторів, гіпермасштабованих центрів обробки даних та постачальників хмарних послуг.



«Якість обслуговування в корпоративних твердотільних накопичувачах має вирішальне значення, оскільки центри обробки даних та робочі навантаження вимагають стабільності та низької затримки для передбачуваних рівнів продуктивності сховища відповідно до суворих угод про рівень обслуговування клієнтів, — сказав Кіт Шимменті (Keith Schimmenti), бізнес-менеджер напрямку корпоративних твердотільних накопичувачів Kingston «Крім того, DC600M має 256-бітове шифрування AES, що робить його оптимальним рішенням для зберігання інформації у центрі обробки даних, коли ви поєднуєте його надійність корпоративного класу та суворі вимоги до якості обслуговування, а також легендарну підтримку Kingston».



Твердотільний накопичувач DC600M для центрів обробки даних формфактора 2,5" доступний з місткістю 480 ГБ, 960 ГБ, 1920 ГБ, 3840 ГБ та 7680 ГБ.

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