«SoftwareOne Україна» допомагає Eldorado.ua мігрувати у хмару Microsoft

10 мая 2023 г., 15:35

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Мережа супермаркетів електроніки та побутової техніки Eldorado.ua спільно із постачальником програмного забезпечення та хмарних рішень «SoftwareOne Україна» реалізували міграцію сервісів ритейлера у хмару Microsoft Azure. Проєкт був реалізований відповідно до стратегії цифрової трансформації Eldorado.ua.

Протягом 2022 упроваджено два рішення – хмарні сервіси Microsoft Azure Site Recovery та Azure Virtual Desktop, які дали змогу захистити дані та організувати безперервну віддалену роботу працівників. Підготовка цих проєктів була розпочата кілька років тому, а через екстремальні умови повномасштабного вторгнення реалізація відбувалася у максимально скорочені терміни.

Реалізація першого рішення – Microsoft Azure Site Recovery – дала змогу забезпечити збереження даних та відмовостійку роботу критичної IT-інфраструктури у випадку відмови чи фізичного знищення наземного центру обробки даних (ЦОД).

Другим рішенням – Microsoft Azure Virtual Desktop – запроваджено систему віртуальних робочих столів, що дало змогу ефективно та безпечно організувати віддалену роботу працівників та гарантувати постійний доступ до потрібних даних в умовах обстрілів та блекаутів.

Запуск сервісу Azure Virtual Desktop відбувся в умовах дефіциту часу. Працівники SoftwareOne у короткий строк упровадили хмарний сервіс Microsoft – без зупинки робочих процесів та обміну даними компанії Eldorado.ua.

Роботу над концепцією переходу до хмарних сервісів Microsoft партнери розпочали ще у 2018 році. До повномасштабного вторгнення Eldorado.ua разом з SoftwareOne створив «хаб командної роботи» за допомогою Microsoft 365 та забезпечив навчання користувачів роботі з хмарними сервісами Teams, SharePoint Online та Exchange Online.

Впровадження рішень BCDR (Business Continuity and Disaster Recovery) за допомогою Microsoft Azure та Virtual Desktop Infrastructure дало змогу забезпечити вищу доступність даних та їх захист, зменшити витрати на обслуговування та збільшити ефективність роботи співробітників.

Мережа Eldorado.ua налічує 85 магазинів у 44 містах та інтернет-магазин. Компанія працює з 1999 року та забезпечує роботою 3 тис. працівників.

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