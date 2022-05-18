ASUS та Noctua випустилу потужну, але супертиху відеокарту

18 мая 2022 г., 10:57

Після успіху першого спільного продукту ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition компанії ASUS та Noctua представили ще одну відеокарту, яка працює виключно тихо завдяки спільно розробленому рішенню для охолодження.



Як і модель GeForce RTX 3070, нова ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition має в оснащенні два вентилятора Noctua NF-A12x25 та спеціальний радіатор, що дозволяє їй працювати тихіше, ніж будь-яка інша карта у своєму класі.



Як повідомляється, при типових налаштуваннях автоматичної швидкості вентилятора Noctua Edition працює на 4,5 дБ тихіше, ніж ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080, температура графічного процесора нижче на 3 °C, а температура чипів відеопам'яті - на 14 °C. В цілому, Noctua Edition забезпечує нижчий рівень шуму у всьому діапазоні швидкостей з найбільш помітним поліпшенням майже на 9 дБ за максимальної швидкості обертання вентилятора і на 2-5 дБ за нижчих швидкостей. Зниження рівня шуму йде пліч-о-пліч з нижчою температурою графічного процесора, а також з істотним зниженням температури пам'яті до 22°C.

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