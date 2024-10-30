Портативна станція живлення CE-LINK може працювати як ДБЖ

30 октября 2024 г., 13:25

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У міру зростання популярності активного відпочинку і потреби в мобільному способі життя ринок вимагає більш досконалих, зручних і надійних рішень для живлення. Завдяки аналізу ринку компанія CE-LINK дійшла висновку, що більшість користувачів прагнуть рішення, яке дасть їм змогу тримати свої електронні пристрої зарядженими навіть під час підзаряджання портативної електростанції.



Звичайні портативні електростанції часто порушують подачу енергії на пристрої під час заряджання, що є перешкодою для гаджетів, які потребують постійного живлення. Щоб розв'язати цю проблему, CE-LINK пропонує функцію байпаса, яка забезпечує безперебійне живлення без шкоди для зручності та надійності.



Функція байпаса дає змогу портативній електростанції отримувати енергію безпосередньо від зовнішнього джерела змінного струму (мережі) і направляти її на обладнання. Енергію від джерела змінного струму під'єднують до пристрою через «байпас», перетворюючи станцію на пряме джерело живлення, що забезпечує безперебійне подання електроенергії.



Завдяки вбудованій інтелектуальній системі керування живленням, функція байпаса автоматично перемикає режим живлення залежно від стану батареї та зовнішнього джерела живлення, усуваючи необхідність у ручному керуванні.



Пряме використання зовнішнього джерела живлення дає змогу знизити втрати під час перетворення енергії, спричинені спочатку заряджанням, а потім розряджанням акумулятора, і підвищити ефективність використання енергії.



Ключовий ефект функції Bypass полягає в подовженні терміну служби батареї. Завдяки інтелектуальному перемиканню в режим прямого живлення під час заряджання самого пристрою, скорочується непотрібна розрядка акумулятора, що дає змогу йому зберігати кращу продуктивність і довговічність.



Для деяких потужних пристроїв, які потребують негайного запуску, покладатися тільки на батарею може виявитися недостатнім для миттєвого задоволення їхніх потреб в енергії. Якщо увімкнути режим байпаса, можна безпосередньо використовувати зовнішнє джерело живлення, забезпечуючи достатню потужність для швидкого запуску обладнання.



Портативна електростанція CE-LINK оснащена інтелектуальною системою, яка контролює і захищає від нештатних ситуацій шляхом автоматичного вимкнення ланцюгів. Вона працює в режимі байпаса, щоб убезпечити пристрої, що заряджаються від мережі. Ця електростанція забезпечує спокій під час активного відпочинку, віддаленої роботи або перебоїв у подачі електроенергії, гарантуючи одночасну роботу пристроїв поза домом і домашньої електроніки без перебоїв.

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