ЄС інвестує 1,4 млрд евро у сектор високих технологій регіону

30 октября 2024 г., 14:35

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Європейський Союз інвестує 1,4 мільярда євро наступного року на підтримку науково-дослідницького сектору високих технологій в регіоні. Європейський Союз інвестує 1,4 мільярда євро наступного року на підтримку науково-дослідницького сектору високих технологій в регіоні.

Зазначається, що цей крок робиться оскільки Європа прагне не відставати від світових лідерів - США і Китаю - в технологічній сфері.

Фінансування надійде від Європейської інноваційної ради (ЄIC), яка є частиною програми ЄС з досліджень та інновацій, і це майже на 200 мільйонів євро більше порівняно з 2024 роком.

Європейські політики визначили технології та швидкозростаючий сектор штучного інтелекту як один з ключових пріоритетів для стимулювання млявої економіки регіону.

Слід зазначити, що робоча програма ЄІС на 2025 рік, яку ухвалила Комісія, передбачає збільшення бюджету майже на 200 мільйонів євро порівняно з цим роком.

Окрім збільшення бюджету, робоча програма на наступний рік передбачає низку покращень, в тому числі кращий доступ до акціонерного фінансування за допомогою схеми розширення Strategic Technologies for Europe Platform (STEP), запровадженої після прийняття регламенту STEP на початку цього року. Також включені інші вдосконалення, що базуються на рекомендаціях Ради ЄІС.

Нова схема масштабування EIC STEP, яка працюватиме з бюджетом 300 мільйонів євро у 2025 році (і, як очікується, зросте до 900 мільйонів євро протягом 2025-27 років), щоб забезпечити більші інвестиції в компанії, які прагнуть вивести стратегічні технології на ринок ЄС та уникнути стратегічної залежності. Він забезпечить інвестиції в розмірі від 10 до 30 млн євро через Фонд EIC для кожної компанії з метою залучення приватних співінвестицій, що дозволить досягти щонайменше 50-150 млн євро в цілому. Програма EIC STEP Scale-up допоможе заповнити прогалину у фінансуванні глибоких технологічних розробок в Європі, орієнтованих на цифрові технології, чисті та ресурсоефективні технології, в тому числі з нульовим рівнем викидів, а також біотехнології.

Зарезервовано120 млн євро на нові технології, включаючи автономних роботів, кліматично стійкі культури, перетворення відходів у вихідні матеріали та медичну діагностику.

Також 250 млн євро для компаній на ранніх стадіях розвитку в конкретних цільових технологіях, включаючи генеративний штучний інтелект та майбутні рішення для мобільності.

Планується розширення доступу до послуг бізнес-акселерації для компаній, що розвиваються, з «країн, що розширюються» (країн з низьким рівнем досліджень та інновацій).

EIC Accelerator передбачає 634 млн євро для стартапів та малого бізнесу для розробки, комерціалізації та масштабування інновацій, що мають потенціал для створення нових ринків або надання імпульсу існуючим (гранти до 2,5 млн євро, інвестиції від 500 000 до 10 млн євро).

«Європейська рада з питань інновацій стала поворотним моментом у підтримці ЄС проривних інновацій. У 2025 році вона сприятиме розвитку високих технологій в ЄС за допомогою ще більшого обсягу ресурсів - 1,4 мільярда євро з програми Horizon Europe, нашої програми досліджень та інновацій», - зазначила комісар ЄС Іліана Іванова (Iliana Ivanova) у своїй заяві.

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