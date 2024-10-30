МУК стає дистриб'ютором систем відеоспостереження Axis Communications ще у семи країнах

30 октября 2024 г., 12:35

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Група компаній МУК та компанія Axis Communications, розробник та постачальник інноваційних мережевих систем охоронного відеоспостереження, повідомляють про підписання дистриб’юторської угоди, що поширюється на території Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.

Axis Communications пропонує рішення для охоронного відеоспостереження, контролю доступу, внутрішнього зв'язку та аудіосистем, а також інтелектуальних аналітичних програм. Ключове місце в портфоліо вендора займають мережеві камери відеоспостереження. Устаткування може підключатися до різних IP-мереж, забезпечуючи дистанційне відеоспостереження та запис у будь-якій точці земної кулі. Камери мають розширені функції відеоаналізу, а також можуть виявляти вторгнення по шуму і забезпечувати сигналізацію при несанкціонованих діях.

Також модельний ряд Axis включає мережеві домофони, що поєднують у собі відеоспостереження, двосторонній зв'язок і віддалений контроль доступу, переговорні пристрої, мережеві охоронні аудіорішення, легкі, міцні та водостійкі натільні камери, мережеві відеореєстратори, вибухозахищені камери, динаміки та аксесуари, а також рішення аналітики та програмне забезпечення для керування відео.

Завдяки високій якості та безпеці продукти Axis використовуються по всьому світу в різних сферах – транспортній, банківській, освітній, медичній, промисловій та комерційній. Вони чудово підходять для роботи в готелях, спортивних спорудах, дата-центрах, пенітенціарних закладах, казино, а також у проєктах «безпечного міста».

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