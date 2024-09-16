Попит на iPhone 16 виявився нижчим, ніж очікувалося

16 сентября 2024 г., 17:31

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Як повідомляє CNBC, акції Apple впали на 3,6% на ранкових торгах у понеділок після повідомлень про те, що попит на новий iPhone 16 виявився нижчим, ніж очікувалося.

Відомий аналітик TF Securities Мінчі Куо (Ming-Chi Kuo) у своїй записці зазначив, що попит на нову версію смартфону на 12% нижчий порівняно з першими вихідними продажів iPhone 15 минулого. «Ключовим фактором є нижчий, ніж очікувалося, попит на серію iPhone 16 Pro», - зазначив він, зібравши дані з веб-сайтів Apple про продажі попередніх замовлень на кожну модель iPhone 16, середні терміни доставки та поставки до попереднього замовлення.

Куо додав, що одним з «ключових факторів» зниження попиту є те, що «основна функція продажу, Apple Intelligence, не була доступна на старті продажів одночасно з випуском iPhone 16. Крім того, інтенсивна конкуренція на китайському ринку продовжує впливати на попит на iPhone».

Минулого понеділка Apple представила нові версії iPhone з розпочатком продажів 20 вересня, але перші функції Apple Intelligence для iPhone 16 з'являться не раніше наступного місяця у вигляді бета-версії.

Аналітики Barclays, JPMorgan і Bank of America також написали в записках для інвесторів, що терміни доставки можуть призвести до меншого попиту на новітні моделі iPhone Pro порівняно з минулим роком.

«На основі наших розмов з дистриб'юторами та аналізу даних попередніх замовлень на основних китайських сайтах електронної комерції, загальна кількість попередніх замовлень знизилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, при цьому зменшилася частка версій Pro, - пишуть аналітики Barclays. - Pf нашими оцінками кількість замовлень таких моделей знизилася на двозначні цифри в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в той час як кількість базових і моделей Plus зросла».

Аналітики Barclays додали, що розгортання Apple Intelligence китайською мовою «відбудеться не раніше 2025 фінансового року, що може приглушити ранній ентузіазм щодо iPhone 16. Слабка макроекономічна ситуація і конкуренція продовжують впливати на продажі iPhone в Китаї». Вони також написали, що Apple довелося покладатися на значні знижки, щоб підняти продажі iPhone 15 на китайському ринку.

Відстежуючи терміни доставки на ключові ринки як індикатор попиту, аналітики JPMorgan зазначили, що «ранні терміни доставки вказують на попит на базові моделі iPhone 16, які відповідають серії iPhone 15 протягом першого тижня, в той час показники для моделі Pro починаються дещо м'якше порівняно з серією iPhone 15».

Аналітики BofA написали, що після відстеження дат відвантаження iPhone на власному веб-сайті Apple та веб-сайтах різних операторів, терміни відвантаження «для моделей iPhone 16 Pro та Pro Max продовжено, але дещо менше (в середньому) порівняно з минулим роком на цьому етапі циклу попередніх замовлень».

Вони додали, що «хоча продовження термінів доставки може відображати попит на iPhone, інші фактори, такі як пропозиція, запаси, розподіл і ціноутворення, можуть впливати на дати доставки». Аналітики також написали, що Apple знизила ціни на iPhone 16 в Австралії та Індії.

Нагадаємо, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max - це більш преміальні телефони Apple, які мають кращі екрани та камери, ніж звичайні моделі, і коштують від 999 та 1199 дол. відповідно.

Моделі Pro мають «найтонші рамки серед усіх продуктів Apple», заявила компанія на своєму заході минулого тижня, назвавши їх «безумовно, найкращими дисплеями для iPhone за всю історію». Тоді ж компанія також заявила, що новий iPhone 16 Pro Max має «найкращий час автономної роботи в історії iPhone», але не надала додаткових подробиць.

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