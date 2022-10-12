Попит на фізичну інфраструктуру ЦОД залишається стійким

12 октября 2022 г., 17:25

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Згідно з опублікованим звітом Dell'Oro Group доходи від продажу систем фізичної інфраструктури центрів обробки даних (Data Center Physical Infrastructure, DCPI) у другому кварталі 2022 року зросли на 9% у порівнянні з аналогічним періодом торік завдяки зростанню середньої ціни продажу та незначному збільшенню обсягу поставок.



Аналітики очікують, що обмеження в ланцюжку поставок збережуться і в 2023 році, але незначні поліпшення, за прогнозами, приведуть до збільшення одиничних поставок так й зростанню середньої ціни реалізації у другій половині 2022 року. Ці фактори призвели до того, що прогноз на весь теперішній рік для фізичної інфраструктури центрів обробки даних збільшиться майже на 2% в порівнянні з попереднім роком.



«Ринок фізичної інфраструктури ЦОД залишався стійким у другому кварталі, попри вторгнення росії в Україну і пов'язані з COVID локдауни в Китаї, що призвели до глобальної макроекономічної невизначеності», - зазначив Лукас Беран (Lucas Beran), головний аналітик Dell'Oro Group. - «Крім того, глобальні тенденції електрифікації та діджиталізації, нерозривно пов'язані зі сталим розвитком, стають основними драйверами ринку DCPI як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Історично високі замовлення постачальників DCPI забезпечують ринку потужний старт і для 2023 року. Однак очікується, що зростаюча макроекономічна невизначеність сповільнять зростання DCPI у наступному році».



Eaton, Cyberpower, Huawei та Schneider Electric збільшили частку доходу у другому кварталі.



Північна Америка і Азійсько-тихоокеанський регіон (за винятком Китаю) були найбільш швидкозростаючими регіонами з двозначними темпами зростання.



Китай - єдиним регіоном, який знизився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року через блокування, пов'язані з COVID.



Зростання продуктів було широкомасштабним, причому продукти з більш коротким циклом продажу, такі як однофазні ДБЖ та стійковий блок розподілу живлення, росли двозначними темпами, в той час як продукти з більш тривалим циклом продажу, такі як трифазні ДБЖ і шафові розподільні блоки електроживлення, росли дещо нижчими темпами.



Прогнозується, що у 2022 році зростання світового доходу у сегменті DCPI перевищить 10% завдяки двозначному зростанню постачальників хмарних і колокаційних послуг, а також зростанню на рівні 4-6% у корпоративних клієнтів.

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