Cisco додасть Teams на свої пристрої для конференц-зв'язку

12 октября 2022 г., 16:15

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Cisco Systems додасть додаток для обміну повідомленнями Teams від Microsoft на свої пристрої для проведення нарад, пропонуючи користувачам альтернативу своєму власному додатку для відеоконференцій Webex.



Джіту Патель (Jeetu Patel), глава підрозділу безпеки і співпраці Cisco, сказав, що компанія прагне стати апаратною платформою для широкого спектра програмних платформ для проведення конференцій. «Те, як розвивається цей ринок, дуже схоже на те, як розвивався ринок кінорозваг», - наголосив Патель, зазначивши, що споживачі мають безліч підписок на потокові сервіси, такі як Netflix, Disney, HBO і Hulu. - «В якісь моменти, користувач захоче перейти на виклик Microsoft Teams, в якісь - на виклик Zoom, а часом і на виклик Google».



Як повідомляє Reuters, Джіту Патель відповідаючи на питання, чи може така стратегія забрати частку ринку у додатку Cisco Webex, він допустив, що компанія скоріше виграє, якщо клієнти отримають кращий досвід використання декількох платформ.



Ілля Букштейн (Ilya Bukshteyn), віце-президент напрямку Teams Calling and Devices у Microsoft, повідомив Reuters, що програмне забезпечення Teams Room вже працює на декількох інших апаратних пристроях і буде доступно на пристроях Cisco з першого кварталу наступного року.

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