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Понад 1750 освітніх закладів мають оптичне інтернет-під’єднання від «Укртелекому»

5 сентября 2024 г., 12:35

«Укртелеком» активно розбудовує цифрову інфраструктуру, підключаючи користувачів до сучасних послуг. Серед тих, хто обирає сервіси оператора чимало шкіл, коледжів, ВНЗ.

За заявою оператора, у цьому році до швидкого оптичного інтернету вже під'єднано більш як 70 освітніх закладів.

Загалом оптика від «Укртелекому» є у понад 1750 освітніх закладах як у великих містах, так і у районних центрах, невеликих населених пунктах.

Оператор також забезпечує швидкісний інтернет і в шкільних укриттях. На початок цього навчального року Wi-Fi-доступ від «Укртелекому» є у понад 400 шкільних укриттів у різних областях країни.

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