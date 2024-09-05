Світове виробництво смартфонів дещо відновилося у ІІІ кв., але зіткнулося з падінням на 5% в річному обчисленні

5 сентября 2024 г., 11:35

0

Tweet

TrendForce повідомляє, що світове виробництво смартфонів зазнало 3% квартального падіння, склавши 286 млн одиниць у ІІ кв. Це падіння значною мірою пов'язане із завершенням випуску нових моделей для кількох брендів та коригуванням запасів наприкінці другого кварталу.

У світлі млявого ринку під час зазвичай пікового сезону багато брендів займають обережну позицію, плануючи виробництво на третій квартал. Як наслідок, очікується помірне зростання виробництва до 293 млн одиниць у порівнянні з попереднім кварталом. Однак це все одно відображає зниження приблизно на 5% у річному обчисленні, що нижче за допандемічний рівень.

Виробництво смартфонів Samsung впало на 10% у другому кварталі до 53,8 млн одиниць, оскільки період дистрибуції Galaxy S24 наближався до завершення. Тим не менш, компанія продовжує утримувати свій титул лідера ринку. TrendForce припускає, що до кінця третього кварталу компанія має намір представити тонкий складаний смартфон преміум-класу, який, як очікується, стане доповненням до серії Z Fold 6. Однак, зважаючи на високу ціну та відсутність будь-яких революційних функцій, ця нова тонка модель, за прогнозами, становитиме лише 1% від загального обсягу виробництва складаних смартфонів Samsung і надасть лише мінімальну допомогу в збільшенні його частки на ринку.

Компанія Apple, яка посідає друге місце за часткою ринку, випустила близько 44,1 мільйона смартфонів у другому кварталі. Це на 8% менше, ніж у попередньому кварталі, але на 5% більше, ніж у рік тому. Зростання значною мірою пов'язане з активним накопиченням запасів напередодні фестивалю шопінгу 618 в Китаї. Стратегія компанії щодо зниження цін на китайському ринку виявилася успішною і, ймовірно, сприятиме зростанню виробництва в третьому кварталі. Apple також готується представити чотири нові моделі у вересні, а виробництво цих майбутніх пристроїв у 2024 році, за прогнозами, перевищить 86 мільйонів одиниць - це майже на 8% більше, ніж у попередньому році.

Xiaomi (включаючи ще Redmi і POCO) випустила 41,8 мільйона смартфонів у ІІ кв., що на 19% більше, ніж у попередньому році. Незважаючи на збереження оптимістичної ринкової стратегії, Xiaomi встановила низький однозначний показник зростання на третій квартал через відсутність значного відновлення попиту. Крім того, компанія старанно відстежує рівень своїх запасів, щоб не допустити їх затоварення.

Oppo (включаючи ще OnePlus і Realme) збільшила виробництво на 6% у 2 кварталі, посівши четверте місце за часткою ринку. TrendForce зазначає, що китайський ринок домінує в продажах Oppo на рівні 35%, за ним слідують Індія та Південно-Східна Азія. Очікується, що в третьому кварталі виробничі плани Oppo залишаться стабільними, приблизно на рівні ІІ кв.

Vivo (включаючи й iQoo) посіла п'яте місце за часткою ринку завдяки запуску нових продуктів і високим продажам у Китаї: у другому кварталі виробництво смартфонів зросло на 20,5% кв/кв і на 10,2% р/р. Хоча в останні роки Vivo розширює свою присутність на зарубіжних ринках, на китайський ринок, як і раніше, припадає 50% її продажів. TrendForce прогнозує, що виробництво Vivo в третьому кварталі, ймовірно, залишиться на рівні ІІ кв.

Звіти вказують на те, що Transition (TECNO, Infinix та itel) була надмірно агресивною у виробництві в першому кварталі, що призвело до збільшення запасів на складах каналів збуту. В результаті компанія скоротила виробництво до 23,6 млн одиниць у ІІ кв. - на 20,8% кв/кв - і опустилася на одну позицію на ринку до шостого місця. У третьому кварталі Transition прагне зберегти рівень виробництва, досягнутий у другому кварталі, щоб уникнути подальшого тиску на складські запаси.

Глобальний економічний спад вплинув на ринки з високим потенціалом зростання, такі як Південна Америка, Близький Схід та Африка. Посилення конкуренції між брендами смартфонів створило переповнений ринок, що призвело до зростання рівня запасів у каналах дистрибуції на цих ринках, що розвиваються. Як наслідок, бренди приділяють більше уваги управлінню запасами як компонентів, так і готової продукції, щоб уникнути фінансової напруги, спричиненої надлишковими запасами. На цьому тлі бренди смартфонів загалом застосовують консервативний підхід до своїх виробничих планів на другу половину 2024 року, щоб впоратися з невизначеним попитом.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора