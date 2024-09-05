Нові ноутбуки ASUS ExpertBook P забезпечують АІ для бізнесу

5 сентября 2024 г., 13:51

+11

голос Tweet

Компанія ASUS представила ноутбуки серії ExpertBook P, які знаменують значний крок уперед у сфері обчислень на основі АІ для підприємців, професіональних користувачів і представників малого бізнесу. Флагманська модель ExpertBook P5 (P5405) оснащена новітніми процесорами Intel Core Ultra (Series 2) і постачається з інструментами ASUS AI ExpertMeet, які надають великі можливості для роботи на основі АІ. Ці інструменти покращують якість онлайн-конференцій завдяки сучасним функціям АІ, як-от переклад, субтитри, підсумки зустрічей, шумопридушення та водяні знаки для бізнесу.



Використовуючи новітній процесор Intel, який має модуль NPU з продуктивністю АІ до 47 TOPS і сукупною продуктивністю до 120 TOPS, ExpertBook P5 підходить для запуску АІ-застосунків. Для новинки заявлено винятковий час автономної роботи: до 28 годин у режимі відтворення відео або 20 годин роботи в офісних програмах. До серії входять також нові моделі ExpertBook P3 (P3405/P3605) і ExpertBook P1 (P1403/P1503), що забезпечують надійність, продуктивність і довговічність для компаній малого бізнесу та професіональних користувачів.



Ноутбуки серії ExpertBook P пропонують багаторівневі засоби безпеки, що поширюється на рівень BIOS, включаючи такі функції, як Secure Boot і окремий модуль Trusted Platform (TPM) для захисту від несанкціонованих втручань під час стартового запуску. Вони також постачаються з додатковим інструментом SafeGuard Backup, який дає змогу створювати резервні копії важливих даних з шифрованим вмістом. Починаючи з вересня 2024 року, усі ноутбуки ASUS серії ExpertBook P будуть пропонуватися з попередньо встановленим програмним забезпеченням McAfee+ Premium Individual Unlimited, безоплатна ліцензія на яке діятиме протягом року. Крім того, власники ExpertBook P5 у США, Великобританії та Австралії отримають можливість протягом року безоплатно користуватися ексклюзивною технологією виявлення deepfake на основі штучного інтелекту McAfee Deepfake Detector.



Зазначено, ноутбуки серії ExpertBook P поєднують у собі естетичний зовнішній вигляд із широкою функціональністю – без жодних компромісів щодо потужності. У цих пристроях активно використовуються екологічні матеріали й технології енергоощадження, що підкреслює відданість ASUS концепції сталого розвитку. Зокрема, у моделі ExpertBook P5 використовується алюмінієвий сплав і сталь, отримані з переробленої сировини, що мінімізує вплив виробництва на навколишнє середовище. Крім того, уперше в комерційних ноутбуках ASUS впроваджено використання перероблених магнітів.



Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора