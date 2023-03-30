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Фонд «Повернись живим» і Ciklum збирають гроші на навчальні комплекси з тактичної медицини

30 марта 2023 г., 14:25
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Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» та ІТ-компанія Ciklum збирають 20,8 млн грн. на мобільні навчально-тренувальні комплекси з тактичної медицини, які допоможуть рятувати життя наших захисників. Третину необхідної суми на проєкт «Тримаю!» вже переказала команда Ciklum.

Спільно з партнером «Повернись живим» планує розгорнути вісім мобільних навчально-тренувальних комплексів із тактичної медицини на опорних полігонах на півночі, півдні, сході та заході України. Кожен із них – повністю забезпечити обладнанням, розхідними матеріалами та спеціалізованим майном.

Вартість одного такого центру сягає від 1,6 до 6 млн грн, залежно від кількості навчальних класів, навантаження полігону тощо. Для кожного класу «Повернись живим» закуповує:

  • Намет, систему живлення та обігріву;
  • Оснащення: проєктор, екран, стільці і т.д.;
  • Симуляційне обладнання, включаючи тренувальні манекени;
  • Розхідні матеріали для навчання (турнікети, бандажі, шини і т.д.);
  • Укладки тренувальні (базовий набір інструктора для занять по курсу ТССС ASM).

«Повернись живим» фахово підготує 96 інструкторів навчально-тренувальних комплексів за єдиним затвердженим стандартом. А вони зможуть протягом року навчити приблизно 200 тис. військових надавати домедичну допомогу за рівнем Tactical Combat Casualty Care ASM.

Контроль за якістю навчання у новостворених навчально-тренувальних комплексах здійснюватиме «Українська військово-медична академія» спільно з інструкторами фонду.

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