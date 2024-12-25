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Площа територій України, забруднених мінами становить 139 000 км²

25 декабря 2024 г., 8:05
Площа територій України, які можуть бути потенційно забрудненими вибухонебезпечними залишками війни, зменшилася у 2024 році на 17 000 км² та на сьогодні становить 139 000 км². Таким є результат спільної роботи операторів протимінної діяльності й підрозділів розмінування Сил безпеки та оборони.
 
Про це йшлося на засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням першого заступника міністра оборони України, першого заступника голови Національного органу з питань протимінної діяльності генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.
 
За результатами реалізації Плану виконання заходів з гуманітарного розмінування деокупованих територій України у 2024 році нетехнічне обстеження проведено у 165 громадах в межах 7 областей, що перевищило заплановане майже в 3 рази. При цьому було ідентифіковано 2 291 ділянку імовірно чи фактично забруднених територій загальною площею 302,9 км².

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