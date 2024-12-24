Broadcom не зацікавлена у поглинанні Intel

24 декабря 2024 г., 17:59

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Глава Broadcom в інтерв'ю Financial Times заявив, що не зацікавлений у поглинання Intel, яка зараз переживає кризу, що знизило вартість компанії до мінімуму.



Генеральний директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) відкинув ідею ворожого поглинання, заявивши, що він дуже зайнт завданням спробувати осідлати хвилю зацікавленості індустрії у розвитку АІ.



Тан заявив, що компанія працює над збільшенням своєї частки ринку в секторі чипів AI, де зараз домінує Nvidia. «На це спрямовано багато моїх ресурсів, багато моєї уваги», - зазначив він.



Також було заявлене, що Broadcom більше не зацікавлена в будь-яких ворожих поглинаннях, оскільки її остання спроба зазнала невдачі, коли тодішній президент Дональд Трамп заблокував заявку компанії на придбання Qualcommз міркувань національної безпеки. Тоді у 2018 році Broadcom була зареєстрована в Сінгапурі, але з тих пір переїхала в США.



Хок Тан також сказав, що він може укладати угоди, тільки якщо вони «реальні», і визначив це як те, що він зробить пропозицію, тільки якщо хтось прийде і попросить його про це. «З часів Qualcomm я зрозумів одну річ. Ніяких пропозицій щодо ворожих поглинань», - сказав він.



Долі компаній Broadcom та Intel пішли в протилежних напрямках з моменту появи тренду генеративного АІ наприкінці 2022 року. Цього року ринкова капіталізація Broadcom зросла більш ніж удвічі, піднявшись до 1,03 трлн дол. станом на закриття ринку в п'ятницю. Тим часом вартість Intel впала більш ніж удвічі, і зараз вона становить 82 мільярди доларів.



У своєму останньому звіті про прибутки, опублікованому минулого тижня, Broadcom заявила, що її доходи від чипів АІ зросли більш ніж на 220% в порівнянні з попереднім роком. Компанія розробляє індивідуальні мікросхеми АІ для інших компаній, а також продає компоненти інфраструктури, що використовуються в центрах обробки даних.



Тим часом Intel відстала від своїх конкурентів в індустрії чіпів після невдалої спроби зловити хвилю АІ. Хоча компанія пропонує свої чипи прискорювача АІ Gaudi, вони далеко не такі популярні, як графічні процесори Nvidia, і це відображається на ринковій вартості, яка стрімко падає. Раніше цього місяця генеральний директор Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger ) несподівано оголосив про своє звільнення.



Проблеми Intel призвели до розмов про поглинання компанії або, принаймні, про продаж різних частин її бізнесу, але інтерес з боку покупців залишається невизначеним. Компанія Qualcomm також згадувалася як можливий претендент, але її інтерес, як повідомляється, зараз не дуже великий.

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