Omdia: Попит на TPU-чипи Google прискорює боротьбу з домінуванням NVIDIA

25 декабря 2024 г., 9:35

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Останнє дослідження Omdia підкреслює швидке зростання попиту на АІ-чипи Google Tensor Processing Unit (TPU) - тенденцію, яка може виявитися досить сильною, щоб почати підривати домінування NVIDIA на ринку графічних процесорів. Результати третього кварталу від Broadcom, чий підрозділ Semiconductor Solutions виступає в якості партнера з аутсорсингу кастомних чипів для Google, Meta та деяких інших гравців у сфері АІ, дають аналітикам деяке уявлення про тенденції закупівель та інформацію, яка зазвичай тримається в таємниці - скільки кастомних процесорів купує Google?

Генеральний директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) неодноразово переглядав свій план щодо доходів від продажів напівпровідників для АІ, прагнучи досягти 12 мільярдів доларів у цьому році. Виходячи з цього, можна припустити, що TPU Google можуть становити від 6 млрд дол - близько до існуючих оцінок Omdia - до 9 млрд дол, залежно від розподілу між обчислювальними та мережевими пристроями. Ця цифра включає в себе значну кількість чипів MTIA від Meta, а проект для таємничого третього клієнта, як очікується, буде запущений у 2025 році.

Олександр Харроуелл (Alexander Harrowell), головний аналітик Omdia, зазначив: «Навіть незважаючи на деяку невизначеність у точному співвідношенні між обчислювальними та мережевими пристроями, поставки TPU, навіть за нижчою оцінкою в 6 млрд дол, зростають досить швидкими темпами, щоб вперше відібрати частку у NVIDIA. Варто зазначити, що бізнес хмарних платформ Google продовжує зростати як частка доходу Google, одночасно підвищуючи прибутковість. Це може свідчити про те, що прискорені на TPU типи екземплярів або продукти AI, що працюють на TPU, є рушійною силою зростання Google Cloud, особливо якщо врахувати, що прискорені типи екземплярів є високомаржинальними продуктами».

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