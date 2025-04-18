Тарифи Трампа призведуть до ще більшого зростання цін на пам'ять у ІІ кв.

18 апреля 2025 г., 11:45

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Останні дослідження TrendForce показують, що введення «взаємних тарифів» в США 9 квітня, після чого для більшості регіонів був встановлений 90-денний пільговий період, змусило покупців і постачальників скоригувати свої стратегії у відповідь на політичну невизначеність.

Авріл Ву (Avril Wu), старший віце-президент з досліджень TrendForce, зазначила, що оскільки обидві сторони поспішають завершити транзакції та відвантаження протягом пільгового періоду, щоб зменшити майбутні політичні ризики, очікується, що активність на ринку пам'яті помітно зросте у ІІ кв.

Пільговий період тимчасово зменшив занепокоєння щодо втрати попиту через нові тарифні бар'єри. Однак тривала невизначеність щодо напрямку торгової політики США змусила покупців пам'яті зайняти більш оборонну позицію - активно збільшувати запаси DRAM і NAND Flash як буфер для захисту від ризиків, пов'язаних з поставками.

TrendForce відзначає, що таке активне накопичення запасів призвело до очікуваного зростання контрактних цін на DRAM і NAND Flash у другому кварталі. Однак це зростання, швидше за все, буде нетривалим. Попит з боку американських брендів і експортерів, які більш чутливі до змін тарифів, буде в основному задоволений в першій половині 2025 року, що порушить сезонні тенденції.

Зрештою, як зазначається, майбутній курс тарифів у США стане ключовим фактором, що формуватиме динаміку попиту та пропозиції на пам'ять і цінові тенденції у другій половині року.

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