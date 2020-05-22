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Платформа онпремисных ИТ-сервисов HPE GreenLake Central стала общедоступной

22 мая 2020 г., 11:45
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Платформа онпремисных ИТ-сервисов HPE GreenLake Central стала общедоступной

GreenLake Central, ведущая на рынке платформа предоставления ИТ как услуг (aaS) на локальных ресурсах, была анонсирована Hewlett Packard Enterprise (HPE) в декабре прошлого года. Теперь, спустя пять месяцев, компания объявила о её общедоступности для клиентов HPE GreenLake.

Более 250 ранних клиентов HPE GreenLake Central уже с успехом используют её в своих инициативах цифровой трансформации и для получения большей отдачи от своего бизнеса.

Эта продвинутая программная платформа позволяет им:

  • Управлять всем своим гибридным хозяйством, предоставлять экземпляры и перераспределять ресурсы локально с той же скоростью и гибкостью, как и во внешних облачных средах.

  • Осуществлять контроль расходов и соответствия в AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, а также в локальных средах. Платформа предлагает способы приоритизации расходов путём интеграции с Azure Access Manager и AWS Access Manager.

  • Улучшать деловую эффективность разработчиков, ИТ-отделов, обеспечивать руководство предприятий аналитическими материалами и рекомендациями в отношении безопасности, масштабирования, расходов, соответствия и использования гибридных ресурсов.

  • Динамически оптимизировать размещение рабочих нагрузок на основе статистики и аналитики использования и с учётом наиболее важных факторов, таких как затраты, политики, безопасность и взаимозависимость с другими системами.

Кроме того, HPE представила усовершенствования в своём портфеле гибких и оплачиваемых по мере потребления сервисов GreenLake для управления данными и хранения файлов, реализуемые посредством партнёрских союзов, соответственно, с Cohesity и Qumulo, а также расширенное колокационное предложение — совместно с CyrusOne.


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