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Nokia в сети 5G получила 4,7 Гбит/с

22 мая 2020 г., 10:55
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Компания Nokia объявила о новом мировом рекорде скорости в сети 5G.

В коммерческих миллиметровых диапазонах в канале с полосой пропускания 800 МГц и технологией двойного подключения (Dual Connectivity, EN-DC), была показана скорость до 4,7 Гбит/с на базовых станциях, которые установлены в большинстве коммерческих сетей.

Особо отмечается, что данное решение не только предоставит абонентам небывалые скорости мобильного доступа в сеть, но и позволит операторам внедрить услуги, работающие с минимальной задержкой, а также выделить для критически важных приложений сетевые сегменты с гарантированной поддержкой необходимых параметров.

Рекорд был поставлен в сети радиодоступа Nokia в американском Далласе, в Техасе. За счет сочетания восьми каналов по 100 МГц каждый в миллиметровых диапазонах 28 и 39 ГГц, была получена полоса пропускания 800 МГц для 5G и 40 МГц – для LTE. При этом поддерживалась технология двойного подключения EN-DC, доступная на базовых станциях Nokia AirScale. EN-DC дает возможность одновременно подключать устройства к сетям 5G и LTE и передавать и получать данные по обоим беспроводным интерфейсам. Устройства двойного подключения получают доступ к более широкой полосе пропускания, чем устройства, подключенные только к одному каналу 5G или LTE. Рекордная скорость была продемонстрирована как в облачной (vRAN), так и в классической конфигурации 5G.

"8-компонентная агрегация несущей в миллиметровом диапазоне показала, что, помимо технологий Massive MIMO и Open RAN, у нас есть и другие средства не только для удовлетворения жестким требованиям коммерческих сетей 5G, но и для строительства будущих терагерцевых систем", отмечает Стефан Терал (Stéphane Téral), главный аналитик LightCounting Market Research.


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