Платформа eFood об’єднає реєстри Держпродспоживслужби та переведе дозвільні послуги в онлайн

20 марта 2026 г., 15:27

Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту eFood – Єдиної державної електронної системи у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Ініціатива покликана кардинально змінити підхід до надання послуг у сфері та державного контролю, зробивши його прозорим, цифровим і зручним для бізнесу та громадян.

Запуск системи eFood безпосередньо пов’язаний із міжнародними зобов’язаннями України. Реформа реалізується відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, а також ключових регламентів Європейського Союзу у сфері безпечності харчових продуктів та офіційного контролю.

Йдеться не лише про технічне оновлення, а про повноцінну інтеграцію в європейську модель, де ключовими є простежуваність продукції, управління ризиками та цифровий обмін даними. Платформа eFood інтегрується з системами ЄС – IMSOC та TRACES NT.

Єдина державна електронна система включатиме: єдиний портал сервісів Держпродспоживслужби – основну точку доступу до всіх послуг; електронний кабінет користувача – для взаємодії бізнесу з державою; електронну мапу привабливості регіонів – аналітичний інструмент для оцінки економічного та інвестиційного потенціалу; мобільний додаток для інспекторів – для фото- та відеофіксації заходів державного контролю; картку оператора ринку – цифровий профіль суб’єкта господарювання; eFood – як базову державну електронну систему у сфері безпечності харчових продуктів; інші інформаційні системи, реєстри та модулі, що інтегруватимуться в єдине середовище.

Однією з ключових переваг eFood стане суттєве спрощення взаємодії бізнесу з державою. Підприємці отримають доступ до десятків послуг онлайн – без необхідності особистого відвідування установ. Те, що раніше тривало тижнями, тепер займатиме години або кілька днів. Наприклад: реєстрація потужностей – автоматично за кілька годин, дозволи – від 7 до 15 днів замість 30.

На старті система охопить 9 ключових послуг – від реєстрації потужностей до отримання дозволів і подання декларацій щодо кормів. Паралельно запускається Державний реєстр операторів ринку – ядро всієї системи, яке об’єднає дані з кількох наявних реєстрів. У перспективі система об’єднає до 17 реєстрів і дозволить надавати понад 500 тисяч послуг щороку. Очікуваний економічний ефект 110 млн грн на рік.

Проєкт реалізується як експериментальний. Такий формат дозволяє протестувати нові підходи, виявити слабкі місця та підготувати якісну законодавчу основу для масштабного впровадження.

