Держпродспоживслужба впроваджує систему електронних сертифікатів на експорт харчової продукції

7 марта 2025 г., 16:35

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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планує подальшу розробку та впровадження сучасних цифрових інструментів. Минулого року були зроблені перші кроки з видачі та обміну електронних фітосанітарних та ветеринарних сертифікатів на експорт харчової продукції до Європейського Союзу – впровадження TRACES NT та ePhyto.

Важливим етапом надалі для Держпродспоживслужби буде створення єдиної цифрової системи у сфері безпечності харчових продуктів, яка об’єднає ключові інформаційно-комунікаційні системи та забезпечить їх інтеграцію з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг «Портал Дія». Така система зможе забезпечити передумови для простежуваності харчової продукції за принципом «від лану до столу», зокрема включатиме такі процеси: ідентифікація тварин, синхронізація даних про вирощування, перероблення харчової продукції, ветеринарні дозволи, лабораторні дослідження тощо. Вся ця інформація має бути в цифровому форматі.

Також серед пріоритетів – забезпечення контрольованої епізоотичної ситуації, переведення публічних послуг служби в електронну форму, сприяння міжнародній торгівлі українською продукцією та імплементації європейського законодавства до національного.

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