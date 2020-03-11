 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 10 (1206)

01.03 - 08.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Планшет Lenovo Tab M10 Plus FHD второго поколения обойдется в 5999 грн

11 марта 2020 г., 16:05
0 
 
Планшет Lenovo Tab M10 Plus FHD второго поколения обойдется в 5999 грн

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок нового поколения планшетов Tab M10 Plus FHD на базе ОС Android. В новинке установлен 10-дюймовый дисплей на базе IPS-матрицы с разрешением Full HD (1920×1080) и соотношением сторон 16:10. Для него заявлена яркость до 330 нит и 70% охват цветового пространства NTSC. Его окружают рамки шириной 4,6 мм. Аудиосистема включает стереодинамики мощностью по 2 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Поддерживается функция голосового помощника Google Assistant, команды для которой воспринимаются с помощью двух встроенных микрофонов дальнего радиуса действия. Режим Ambient Mode превращает планшет в цифровую фоторамку, а также позволяет легко управлять музыкой или смарт-устройствами для дома.

Модель построена на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P22T с тактовой частотой до 2,3 ГГц, в конфигурацию входит до 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и накопитель объемом до 128 ГБ с возможностью расширения картами MicroSD до 256 ГБ. Планшет работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Коммуникационные возможности включают порт USB 0 Type-C, двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и опциональный LTE-модуль. Заявлено, что аккумулятор устройства емкостью 5000 мА*ч обеспечивает до 7 часов веб-браузинга.
В планшете установлены две камеры: на передней панели с разрешением 5 Мп, а на задней панели — на 8 Мп с автофокусом.

Функциональность планшета включает ведение отдельных учетных записей, которые активируются с помощью функции распознавания лиц. Контролировать время пользования планшетом и просматриваемый детьми контент можно благодаря специальному режиму Kid’s Mode. Кроме этого, он уменьшает количество вредного для глаз синего света, отслеживает позу и условия использования гаджета. Планшет напоминает выровнять спину, когда это необходимо, или же отложить устройство на опасном отрезке дороги.

Вес 460 г достигается благодаря алюминиевому корпусу модели, габариты которого 244,2×153,3×8,15 мм.

В Украине планшет Tab M10 FHD Plus второго поколения доступен в сером и серебристом цветах по цене от 5999 грн.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  