Рынок мониторов вышел в плюс, однако впереди глубокий провал

11 марта 2020 г., 15:25

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По предварительным подсчетам IDC, глобальные поставки мониторов выросли в финальной четверти 2019 г. на 5% «YoY», до 33,2 млн устройств. Последний раз подобный объем был зафиксирован в уже далеком 2014 г. Отличная концовка вывела рынок в плюс по итогам года — рост составит 1,5%.

Как и в индустрии ПК, позитивная динамика развития рынка мониторов была подкреплена массовым обновлением бизнес-устройств. Это, в свою очередь, еще больше консолидировало рынок — на долю трех ведущих вендоров пришлась почти половина общих поставок. Кроме того, в плюс сыграл рост спроса на модели больших диагоналей. Прошлый год оказался первым, когда модели с дисплеями 23,8″ обогнали по поставкам мониторы 21,5«. Наконец, активное развитие сегмента игровых мониторов позволило получить первый с 2010 г. рост в потребительском сегменте.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе рынок ожидают проблемы, на преодоление которых потребуется несколько кварталов. Завершение большой миграции на ПК с Windows 10 приведет к замедлению рассматриваемого рынка. Также, отрицательно на спрос повлияет ситуация, связанная с распространением вируса COVID-19. Серьезные нарушения в цепочках поставок вследствие событий в Китае сохранятся, по меньшей мере, до конца первого полугодия. Если еще в декабре объем рынка по итогам 2020 г. прогнозировался на уровне 118,5 млн устройств (-4,2% «YoY»), то уже в марте ожидания ухудшены до 116,1 млн мониторов, что будет соответствовать спаду в размере 7,2% «YoY».

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