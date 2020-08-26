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Пивоваренная компания AB InBev Efes автоматизирует рутинные операции

26 августа 2020 г., 16:55
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Пивоваренная компания AB InBev Efes автоматизирует рутинные операции

AB InBev Efes при поддержке Accenture запустили центр роботизации. Автоматизация должна помочь предприятию в осуществлении рутинных операций, чтобы освободить сотрудников для решения более сложных задач.

По данным специалистов, что это один из немногих примеров, когда центр роботизации создавался для нужд компании из сферы FMCG. Обычно такие технологии больше востребованы со стороны банков, страховых компаний и предприятий ритейла.

Компания AB InBev Efes была образована в 2018 г. слиянием AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины, где объединенное предприятие суммарно владеет 14 пивоваренными заводами и тремя солодовенными комплексами.

По словам директора по информационным технологиям и организации бизнес-процессов Владимира Демкина компании AB Inbev Efes, за полгода работы над проектом удалось автоматизировать 15 процессов различной сложности в производственной, логистической и финансовой сферах компании. В результате среднее время на выполнение роботизированных процессов было снижено в 5,5 раз.

Удалось оптимизировать, в часности, такие трудоемкие процессы, как ввод в эксплуатацию основных средств, ввод ручных проводок для бухгалтерского учета и сверка платежей с налоговыми органами.

Центр роботизации – часть комплексной программы по ИТ-трансформации. Показательно, что проект велся полностью удаленно: над ним работали объединенные команды Accenture и AB InBev Efes из четырех городов.


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